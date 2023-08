"Bürger der UdSSR" – Warum viele Russen glauben, dass ihr Land nicht wirklich existiert

Von Christina Sizowa

Der Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 war ein traumatisches Ereignis und eine schwere Prüfung für viele ihrer Bürger. Mehr als 30 Jahre später gibt es immer noch Menschen, die sich weigern zu glauben, dass dies tatsächlich geschehen ist. Der angestaute Groll hat zur Gründung der "Bürger der UdSSR" geführt – einer radikalen Organisation, die davon überzeugt ist, dass die Sowjetunion rechtmäßig weiterbesteht, während sie die Regierung der Russischen Föderation für illegitim hält.

Diese Überzeugungen führen zu illegalem Verhalten. Die Anhänger der Bewegung weigern sich, Steuern zu zahlen, halten sich nicht an die russischen Gesetze und wollen nicht nach den Grundsätzen einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Sie zahlen auch keine Rechnungen für Versorgungsleistungen und kommen zuvor aufgenommenen Bankkrediten nicht nach. Die Struktur der Organisation ähnelt einer Sekte, deren Mitglieder unter dem Deckmantel hoher Ideale freiwillig die Verbindung zu ihrer Familie abbrechen und ihr Eigentum der Organisation übergeben.

Die Bewegung wird als extremistisch eingestuft und ist in der Russischen Föderation verboten. Einige ihrer Mitglieder sitzen bereits hinter Gittern. Dennoch gibt es die Bürger der UdSSR immer noch, und der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) spürt immer mehr Anhänger auf.

"Es gibt keine Russische Föderation"

"Die UdSSR ist nicht zusammengebrochen und es gibt keine Dokumente, die bestätigen, dass die UdSSR aufgehört hat zu existieren. Drei Personen haben ein Dokument über den angeblichen Zusammenbruch der UdSSR unterzeichnet. Drei Personen können nicht für alle Republiken und für das ganze Land entscheiden! Außerdem gibt es dieses Papier gar nicht! Es gibt ein Foto von diesem Dokument, es gibt eine Fotokopie, aber es gibt kein Originaldokument! Diese Angelegenheit kann nur vom Volk entschieden werden. Bin 17. März 1991 stimmten bei der Volksabstimmung in der gesamten Union 76 Prozent der Bürger für den Erhalt der Sowjetunion. Die UdSSR gab keinen einzigen Quadratzentimeter an irgendjemanden ab, keine einzige Republik verließ die UdSSR. Folglich sind alle in der UdSSR geblieben", sagt Alexei Garanin, ein Bewohner eines abgelegenen Teils Russlands, der sich als Bürger eines Landes betrachtet, das vor über 30 Jahren verschwunden ist.

Alexei trägt ein T-Shirt, einen Trainingsanzug und eine Baseballmütze mit sowjetischen Symbolen und der Abkürzung UdSSR. In seiner Wohnung, die mit einem Porträt von Josef Stalin und zahlreichen sowjetischen Wappen geschmückt ist, erzählt er einem Journalisten von Mash Paradox die Einzelheiten seines "Glaubens".

Alexei erkennt etwa den russischen Rubel nicht als offizielle Währung an und betrachtet nur sowjetische Banknoten als legitim. Er folgt dem offiziellen Wechselkurs der Staatsbank der UdSSR auf der Website der Zentralbank der Russischen Föderation (die Bank verwendet ihn zur Berechnung internationaler Zahlungen für alte sowjetische Kredite). Der aktuelle Wechselkurs beträgt 55,5 sowjetische Rubel für 100 Dollar.

"Und all dieses Geld ist in der gesamten RSFSR gültig. 1.000 sowjetische Rubel sind auch 2.000 Dollar. Das ist eine Menge Geld, das auf dem Tisch liegt", sagte er einem Journalisten und zeigte auf sowjetische Banknoten.

Garanin ist davon überzeugt, dass es die Russische Föderation im Gegensatz zur Sowjetunion nicht wirklich gibt. Und seine Überzeugung wird von den Anhängern der Bewegung im ganzen Land geteilt. Als ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Vesti eine Frau aus Nischni Tagil fragte: "Was ist mit der Russischen Föderation?", antwortete sie: "Sie existiert nicht!"

"Die Russische Föderation hat kein Territorium und kein Volk. Wer hat ihr Territorium gegeben? Gibt es irgendwelche Akten über die Übertragung von Territorium [und] Menschen, hat so etwas stattgefunden? Es gibt keine Russische Föderation!", sagte sie.

Die Frau zahlt aus demselben Grund keine Stromrechnungen – sie ist eine "Bürgerin der UdSSR", nicht der Russischen Föderation, sodass sie nicht verpflichtet ist, die russischen Gesetze einzuhalten.

"Die Russische Föderation ist eine illegale Formation auf dem Gebiet der Union der Sozialistischen Republiken", so Achmetow, ein weiterer Anhänger der Bewegung.

Die UdSSR ist nicht zusammengebrochen?

All diese Leute betrachten sich als "Bürger der UdSSR" und glauben, dass Russland, das zu ihrem Rechtsnachfolger wurde, nur ein kommerzielles Projekt ist, das vom Ausland aus ferngesteuert wird.

Sie sind überzeugt, dass die sowjetischen Gesetze (wie die Verfassung von 1977) immer noch in Kraft sind. Die Mitglieder der Organisation erkennen weder die derzeitige Regierung noch deren Rechtsakte, einschließlich der Verfassung der Russischen Föderation, an. Sie sind der Meinung, dass sie nicht verpflichtet sind, nach den heutigen russischen Gesetzen zu leben, d. h. Steuern zu zahlen, Rechnungen für Versorgungsleistungen zu begleichen und Hypothekenzahlungen zu leisten.

Im August letzten Jahres nahm das russische Justizministerium die Bürger der UdSSR in die Liste der Organisationen auf, die vom Gericht verboten sind und aufgelöst werden müssen. Kurz zuvor, am 16. Juni 2022, wurden die Aktivitäten dieser Bewegung als extremistisch eingestuft und vom Regionalgericht Samara in ganz Russland verboten.

Auch andere Namen der Organisation wurden verboten, darunter "Machtunion der sowjetischen Lichtgenerationen", "Rat der sozialistischen Bezirke der Sowjetunion", "Rat der Union der sozialistischen Bezirke der Sowjetunion", "Oberster Rat der Union der sozialistischen Bezirke der Sowjetunion", "Union der sozialistischen Sowjetrepubliken" und andere (auf Russisch werden alle genannten Namen mit "UdSSR" abgekürzt).

Die ständigen Namensänderungen der Organisation verzögerten den juristischen Kampf gegen sie, und die Bewegung musste wiederholt verboten werden. So verbot das Oberste Gericht von Komi im Jahr 2019 die überregionale öffentliche Vereinigung "Union der slawischen Kräfte Russlands" – einer der früheren Namen der Bürger der UdSSR.

Die Mitglieder der Organisation halten Sitzungen und Kongresse ab und wählen sogar ihre eigenen Vertreter. Im Jahr 2019 stellte das Gericht fest, dass die Organisation auf dem Gebiet von mindestens 30 Subjekten der Russischen Föderation tätig ist. Nach Angaben des FSB, die der "Kommersant" bereits vor fünf Jahren zitierte, hatte die Organisation im Jahr 2018 bereits rund 150.000 Anhänger.

Wie die "Bürger der UdSSR" entstanden sind

Im Jahr 2010 kam der Zahnarzt Sergej Taraskin auf die Idee, die UdSSR "wiederzubeleben" – oder besser gesagt, ihre angebliche Existenz zu erklären. Zu dieser Zeit befand er sich in einem Rechtsstreit mit den örtlichen Behörden, weil seine Zahnarztpraxis aus einem gemieteten Gebäude vertrieben worden war. Im Jahr 2008 eröffnete er die Klinik in Zelenograd in der Nähe von Moskau. Tarasov fand einen Investor, gewann eine Ausschreibung für die Anmietung der städtischen Räumlichkeiten und investierte mehrere Millionen Rubel in die Instandsetzung. Die Klinik überlebte die Finanzkrise nicht und wurde bald wegen Überschuldung geschlossen. Im Verlauf des Räumungsprozesses erklärte Taraskin plötzlich, dass die Russische Föderation rechtlich nicht existiere. Außerdem erklärte er sich zum amtierenden Präsidenten der UdSSR.

"Seit über 18 Jahren ist dieser Posten unbesetzt, und keiner der Soldaten und Offiziere der Sowjetarmee, die verpflichtet waren, ihren militärischen Eid zu erfüllen, hat diesen Posten übernommen", sagte Taraskin damals. Er bezeichnete den ersten und einzigen Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, als "Deserteur".

Danach begann der Aktivist, aktiv für die Idee der Existenz der UdSSR zu werben, und hielt sogar Treffen mit seinen Anhängern in Form von "bezahlten Seminaren, die von der Regierung der UdSSR organisiert wurden" ab.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBC wurden 2018 seine Wohnung und die seines Kollegen Alexander Solowjow durchsucht und Taraskin wurde beschuldigt, öffentlich für extremistische Aktivitäten geworben zu haben. Militärische Spionageabwehrbeamte des FSB beschlagnahmten Dokumente, die der Organisation "USSR" gehörten.

Im Mai 2022 verurteilte das Gericht Taraskin wegen Gründung einer extremistischen Organisation zu acht Jahren Haft.

Doch obwohl der ehemalige Zahnarzt, der 18 Jahre nach dem Zusammenbruch des größten Landes der Welt dessen "Präsident" wurde, hinter Gittern sitzt, existiert seine Organisation weiter. Im Juni 2023 führten der FSB und das Innenministerium Durchsuchungen in der Region Nischni Nowgorod durch, wo sich die Büros der "Bürger der UdSSR" befinden und wo viele Anhänger der Bewegung leben. Drei aktive Mitglieder der Organisation wurden festgenommen. Die Strafverfolgungsbeamten beschlagnahmten ihre Festplatten, Systemblöcke, Telefone und andere Ausrüstung sowie Siegel, Fahnen, Papiere mit sowjetischen Symbolen, Dokumente und 300.000 Rubel in bar.

Kurz zuvor, im Februar, hatten Polizeibeamte die neue Anführerin der Bürger der UdSSR, die 61-jährige Izila Afanasyeva, in der Region Samara festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, die überregionale Organisation zu leiten, ihre Aktivitäten zu koordinieren, Kongresse und Videokonferenzen zu organisieren und neue Mitglieder für die verbotene Bewegung zu rekrutieren.

Sektierer und Betrüger

Unter dem Deckmantel einer harmlosen Gruppe von Menschen mit nostalgischen Gefühlen für die Sowjetunion versuchte die Vereinigung in Wirklichkeit, die russische Gesetzgebung zu umgehen und war an betrügerischen Aktivitäten beteiligt.

So hat beispielsweise ein Rentnerehepaar aus der Region Stawropol aufgrund der Aktivitäten der Organisation seine Wohnung verloren. Die Geschichte erregte die Aufmerksamkeit der Medienplattform "Caution, news". Im Jahr 2019 interessierte sich eine 63-jährige Frau aus Michailowsk für die Bewegung "Bürger der UdSSR". Alsbald überzeugte sie ihren Mann, dass die UdSSR unrechtmäßig zusammengebrochen war, und vernichtete ihren russischen Pass. Einige Zeit später schloss sie sich der Gemeinschaft "Freie Rus" an – einem anderen Zweig der Bürger der UdSSR, der sich für die altslawische Ästhetik interessiert. Das Paar begann, regelmäßig an den Treffen der Organisation teilzunehmen und brach den Kontakt zu seinen Kindern ab, die ihr "Hobby" nicht unterstützten.

Letztes Jahr erzählte ein Nachbar den Verwandten des älteren Ehepaars, dass sie ihre Wohnung an ein anderes Mitglied der Gemeinschaft "Freie Rus" zu einem Preis verkauft hatten, der nicht dem tatsächlichen Marktwert der Wohnung entsprach. Als ihr Sohn versuchte, in die Wohnung zu gelangen, wurde er von anderen Mitgliedern der extremistischen Organisation hinausgeworfen. Er wusste auch nicht, wo sich seine Eltern aufhielten. Medienberichten zufolge konnte ihm die Polizei nicht helfen, da alles "auf legalem Wege" geschah.

Die Mitglieder der Organisation werden häufig der Wirtschaftskriminalität verdächtigt. Nach Angaben des regionalen Portals Ufa1.ru wurde der 43-jährige Albert Bukharmetov im Jahr 2022 zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Er war ein Freund des mutmaßlichen "UdSSR-Bürgers" Nail Gizetdinov, der nach einem Selbstmordversuch im Krankenhaus starb. Laut Gizetdinovs Posts in sozialen Medien kündigten die Männer im August 2021 die "Wiederbelebung der Volksmiliz" an. Nach Angaben des föderalen Gerichtsvollzieherdienstes hatten beide hohe Schulden für Stromrechnungen und Bankkredite angehäuft. Auf seiner Seite bezeichnete sich Bukharmetov als Bürger der UdSSR und behauptete, die Behörden der Russischen Föderation hätten keine rechtliche Befugnis.

Dieses Argument wird von den "Bürgern der UdSSR" häufig als Erklärung dafür angeführt, warum sie sich weigern, ihre Rechnungen zu bezahlen. Im November letzten Jahres stach ein 56-jähriger Mann in Anapa auf zwei Polizeibeamte ein, die Arbeiter eines Energieversorgungsunternehmens begleiteten, die kamen, um dem Mann den Strom abzustellen, weil er sich weigerte, seine Rechnungen zu bezahlen.

"Der Hausbesitzer reagierte aggressiv auf die Entscheidung, sein Haus vom Strom zu trennen, griff die Polizisten mit einem Messer an und verbarrikadierte sich im Haus", berichtete TASS unter Berufung auf das russische Innenministerium in der Region Krasnodar. Die Polizeibeamten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

"Der Eigentümer zahlt weder für Gas noch für Strom und ist der Meinung, dass er alles umsonst bekommen sollte, da er ein 'Bürger der UdSSR' ist", schrieb der lokale Blogger Andrej Makowosow später.

Gescheiterte Revolutionäre

Viele bekannte Anhänger der Bewegung wurden bereits wegen extremistischer Aktivitäten angeklagt. Einer von ihnen ist Andrey Zlokazov, der sich 2014 der Gruppe "UdSSR" anschloss. Als 2018 ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde, war er "Leiter der Region Swerdlowsk der RSFSR". Laut Nikita Karpow, einem leitenden Ermittler des FSB für den Zentralen Militärbezirk, auf den sich "Kommersant" beruft, wurde ein Verfahren gegen Zlokazov wegen eines "Befehls" eingeleitet, den er Ende Februar 2016 an die Führung der Militäreinheiten des russischen Verteidigungsministeriums und der russischen Nationalgarde verschickt hatte.

Karpow zufolge kam der Befehl vom "Befehlshaber der Streitkräfte der Region Swerdlowsk" und war für den "Befehlshaber und den Führungsstab aller militärischen Einheiten" der Region bestimmt. Die Experten des FSB stellten fest, dass in dem Schreiben revolutionäre Ideen propagiert wurden, wie z. B. "die Organisation von Selbstverteidigungseinheiten gegen die Behörden der Russischen Föderation und andere militärische Formationen, um die verfassungsmäßige Ordnung der Russischen Föderation durch einen bewaffneten Konflikt zu ändern und die verfassungsmäßige Ordnung der UdSSR wiederherzustellen." Den Informationen der Sonderdienste zufolge versprach Zlokazov, "sie als Feinde der UdSSR zu eliminieren", falls sich die Kommandeure der Einheiten weigerten, den "Befehl" auszuführen.

Karpow sagte, dass Zlokazov bei der Rekrutierung von Anhängern "praktische Maßnahmen" ergriff und sich sogar an den damaligen Leiter von Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, wandte. Dieser Besuch wurde gefilmt. "Er kam zu Roisman und forderte ihn auf, zu den Militäreinheiten zu gehen, an die Soldaten zu appellieren und sie zur Rückkehr in das legale Umfeld der UdSSR zu bewegen", so der Ermittler.

Marina Melikhova ist eine weitere inhaftierte Anführerin der Organisation. Im März 2021 befand das Leninskij-Bezirksgericht von Krasnodar sie gemäß Artikel 280 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation ("Öffentlicher Aufruf zu extremistischen Aktivitäten") für schuldig und verurteilte Melikhova zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.

Melikhova nahm Videos auf, darunter einige, in denen sie vorschlägt, das russische Verfassungssystem mit Gewalt zu ändern. Das Videomaterial zeigt eine Gruppe von Menschen, die Slogans skandieren und den Rücktritt der derzeitigen Behörden fordern.

Melikhova selbst sagt, sie sei unschuldig und betont, dass sie die Gerichte und Richter der Russischen Föderation nicht für legitim hält. Darüber sprach sie mit einem Korrespondenten des YouTube-Kanals Mash in der Dokumentation "Festgehalten an der UdSSR: Wie kann man nach seinen eigenen Gesetzen leben?" Channel Five verwies auch auf eine kuriose Tatsache in der Biografie der Aktivistin: Melikhova ist Leiterin des Aquarius Era Center for Personal Development und unterrichtet Business-Yoga. Dem Telegram-Kanal des Zentrums zufolge akzeptiert sie die Bezahlung für den Unterricht in russischen Rubel – einer Währung, die von den "Bürgern der UdSSR" nicht als legitim anerkannt wird.

"Interessanterweise nehmen die 'Bürger der UdSSR' unseren Rentenfonds in Anspruch, damit haben sie keine Probleme. Sie benutzen auch die russische und nicht die sowjetische Währung. Sie kaufen in unseren Geschäften ein", sagte der politische Analyst Andrej Suzdalzew.

Er bezeichnete die Existenz einer solchen Bewegung als Zeichen des nostalgischen Protests.

"Wenn sich die politische Landschaft verändert, gibt es einige Leute, die die Vergangenheit immer noch hochhalten und sie sogar zu einem Symbol ihrer politischen Ausrichtung machen. Das ist eine echte politische Sekte. Ich denke, wir müssen noch ein wenig warten, dann wird sich diese Struktur von selbst auflösen. Wir leben in einer Zeit, in der die UdSSR als das goldene Zeitalter angesehen wird, und diese Haltung breitet sich jetzt aktiv aus. Aber mit der Zeit wird sie sich einfach in ein Hobby verwandeln, das an ein bestimmtes Jahrhundert gebunden ist", glaubt der Experte.

Gleichzeitig räumte er ein, dass die Existenz der Organisation "Bürger der UdSSR" in politischer Hinsicht auf eine gewisse moderne Krankheit hindeutet.

"Vielleicht zeigen wir unsere Errungenschaften, unsere Verbesserungen, die Dinge, auf die wir stolz sein könnten, nicht besonders gut. Derzeit ist es sehr schwierig, die Sowjetzeit mit modernen Errungenschaften in den Schatten zu stellen", schloss Suzdaltsev.

Übersetzt aus dem Englischen.

