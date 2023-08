Moskauer Flughafen vorübergehend geschlossen – Drohne nahe russischer Hauptstadt abgeschossen

Am Morgen fingen die russischen Luftverteidigungskräfte eine Drohne im Anflug auf Moskau ab. Der Flughafen Wnukowo setzte Starts und Landungen "aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Flughafens liegen", aus.

Quelle: Sputnik © Sergei Pjatakow

Gegen 11:00 Uhr Ortszeit hat eine Drohne versucht, in Moskau einzudringen. Die Luftabwehr zerstörte das unbemannte Luftfahrzeug. Dies teilte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergei Sobjanin, mit und lobte die Militärs: "Die Militärangehörigen haben gute Arbeit geleistet." Der Flughafen Wnukowo schränkte vorübergehend Starts und Landungen ein, berichtete der Pressedienst des Airports. In der Erklärung hieß es, dass dies "aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Flughafens liegen", erfolge. Laut den Anzeigetafeln verzögerten sich Dutzende von An- und Abflügen. Den jüngsten Meldungen zufolge wurde der Flugbetrieb aber bereits wieder aufgenommen. Zum zweiten Mal in drei Tagen: Erneuter Drohnenangriff auf Moskauer Geschäftsbezirk Das russische Verteidigungsministerium teilte seinerseits mit, dass die Drohne durch Luftabwehrmittel bei der Stadt Podolsk zerstört worden sei. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. Dies ist bereits der achte Angriff auf Moskau und das Gebiet seit Mai. Allein in dieser Woche wurde die Hauptstadt zweimal von Drohnen attackiert. In der Nacht zum 30. Juli wurden dabei die Fassaden zweier Bürotürme in Moscow City beschädigt. Bei einem der betroffenen Gebäude handelte es sich um einen 50-stöckigen Turm im "IQ-Viertel". Das Verteidigungsministerium meldete den Abschuss einer Drohne durch Luftabwehrkräfte im Bezirk Odinzowo im Gebiet Moskau. Zwei weitere Drohnen, die auf dem Territorium von Moscow City abstürzten, waren mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung ausgeschaltet worden. In der Nacht zum 1. August wurden mehrere Drohnen in den Bezirken Odinzowo und Naro-Fominsk des Gebiets Moskau abgefangen. Eine der Drohnen stürzte auf denselben Turm in Moscow City wie beim ersten Mal. Der Kreml bezeichnete die Angriffe als "Verzweiflungstat" der Ukraine angesichts der Misserfolge bei ihrer Gegenoffensive. Mehr zum Thema - Russland meldet Angriff von Seedrohne auf Tankschiff nahe Krim

