Russische Armee übernimmt Waffen und Ausrüstung von Gruppe Wagner

Der private Militärdienstleister Wagner hat die Übergabe seiner Waffen, Munition und militärischen Ausrüstung an die russischen Streitkräfte abgeschlossen, meldet das Verteidigungsministerium.

Quelle: Sputnik © Sergei Piwowarow

Die russischen Streitkräfte haben vom privaten Militärunternehmen Wagner zahlreiche Waffen übernommen. Das Verteidigungsministerium bestätigte am Mittwoch den Erhalt von mehr als 2.000 Stück militärischer Ausrüstung, darunter Kampfpanzer, Mehrfachraketenwerfer, Flugabwehrraketensysteme, Transportpanzer sowie Haubitzen und Anti-Panzer-Geschütze. Zudem veröffentlichte die Behörde ein Video, auf dem Raupenfahrzeuge sowie weitere Ausrüstung zu sehen sind, die an ungenannten Orten gelagert werden. Die Ausrüstung werde derzeit zur Wartung an rückwärtige Orte verlegt, erklärte das Ministerium. Danach werde sie an Militäreinheiten zur "bestimmungsgemäßen Verwendung" weitergegeben. "Unter den übergebenen Ausrüstungsgegenständen befinden sich Dutzende von Einheiten, die noch nie unter Kampfbedingungen eingesetzt wurden", betonte die Behörde. Dass die russische Armee militärische Ausrüstung von der Gruppe Wagner erhält, wurde Ende Juni bekannt, nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand, den Präsident Wladimir Putin als "bewaffnete Rebellion" bezeichnete. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin war in einen offenen Konflikt mit dem Verteidigungsministerium geraten, dem er wiederholt vorgeworfen hatte, der Gruppe Waffenlieferungen vorzuenthalten. Verschärft wurde der Konflikt offenbar durch das Bestreben, lose Gruppen von Freiwilligen in die russische Militärstruktur einzubinden. Anschließend kam es zu einer Meuterei. Prigoschin beschuldigte das Verteidigungsministerium, ein Wagner-Lager angegriffen zu haben, schwor Vergeltung und nahm innerhalb weniger Stunden mehrere Militäreinrichtungen in der südrussischen Stadt Rostow am Don ein, während einige Truppen auf Moskau marschierten. Unter Vermittlung des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko lenkte Prigoschin schließlich ein. Im Rahmen einer Vereinbarung erklärte sich Moskau bereit, das Strafverfahren gegen den Wagner-Chef fallen zu lassen. Später berichtete der Kreml von einem persönlichen, mehrstündigen Gespräch zwischen Putin und Prigoschin. Mehr zum Thema - Kreml bestätigt: Putin und Prigoschin trafen sich Ende Juni

