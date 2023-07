Russland: 22 vermisste Touristen wohlbehalten aufgefunden

Im russischen Gebiet Perm westlich des Uralgebirges ist eine Touristengruppe aus 22 Eltern und Kindern nach zwei Tagen Suche aufgefunden worden. Alle seinen gesund und munter und benötigten keine Hilfe, teilten die örtlichen Rettungskräfte mit.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Im russischen Gebiet Perm haben Rettungskräfte und Polizei nach einer Gruppe von 22 Touristen gesucht, die Hälfte davon Kinder. Nach zwei Tagen Suche hätten die Vermissten die Rettungskräfte kontaktiert und mitgeteilt, dass es allen Personen gut gehe und sie keine Hilfe benötigten, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Touristen gingen im russischen Gebiet Perm westlich des Uralgebirges verschollen. Dort sollen sie vor einer Woche von Srednjaja Uswa aus zu einer Tour auf dem Fluss Uswa angetreten sein. Die Länge der geplanten Route soll 175 Kilometer betragen haben. Urlaubssaison in Russland: Kilometerlanger Stau vor der Krim-Brücke Wie das Ministerium für territoriale Sicherheit der Region mitteilt, sollte ein Fahrer die Touristen am 9. Juli im Dorf Uswa abholen, aber sie tauchten nicht am Treffpunkt auf. Außerdem hatten die Mitglieder der Gruppe bis zu diesem Zeitpunkt niemanden kontaktiert. Rettungskräfte begannen mit der Suche. Nach Angaben der Agentur waren 18 Rettungskräfte an der Suche nach den Touristen beteiligt. Der Grund für das Verschwinden der Touristen könnte der niedrige Wasserstand des Flusses sein, erfuhr die Agentur RIA Nowosti von einem Unternehmen, das Rafting-Touren im Gebiet Perm organisiert. Wie es hieß, werde der Uswa normalerweise im Mai befahren, wenn der Fluss gut gefüllt sei. Weiter teilt RIA Nowosti mit, dass Augenzeugen die Touristen 30 Kilometer vor dem Ende der Strecke nahe des Dorfes Besgodowo gesehen haben wollen. Ein Sprecher der Rettungskräfte erklärte: "Alle sind gesund und munter. Auf dem Fluss gibt es Furten, deshalb gehen sie langsam." Keiner der 22 Touristen benötige Hilfe von Rettern oder Ärzten. Die Suche sei abgeschlossen. Mehr zum Thema – Bergsteigerunglück in 5.400 Metern Höhe am höchsten Berg Russlands fordert fünf Todesopfer

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.