Trotz epidemiologischer Maßnahmen: Putin spricht eng mit Einwohnern von Derbent

Kreml-Sprecher Peskow betonte, dass Putin sich trotz der epidemiologischen Maßnahmen nicht weigern werde, mit den Einwohnern von Derbent zu sprechen. Nach seiner Reise wurden Videos und Fotos des russischen Präsidenten in einer Menschenmenge von Menschen veröffentlicht.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow

Der russische Präsident Wladimir Putin unterliegt einem besonderen epidemiologischen Sicherheitsregime, aber er konnte es nicht ablehnen, die Menschen in Derbent zu begrüßen, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Er erklärte: "Einerseits gibt es dringende Empfehlungen von Fachleuten, aber andererseits gibt es eine feste Entscheidung des Präsidenten, dass er sich nicht weigern wolle, diese Menschen zu grüßen. Das kommt vor." Der Kreml-Sprecher merkte an, dass "die ganze Stadt auf die Straße gegangen ist, um den Präsidenten zu begrüßen" und ihre Unterstützung zu zeigen. Putin war am Vortag nach Derbent gereist, wo er mit dem Regierungschef von Dagestan, Sergei Melikow, zusammentraf und ein Gespräch über Tourismus führte. Der Kreml veröffentlichte ein Video, das den Staatschef zeigt, wie er sich einer Gruppe von Einwohnern nähert. Der Journalistenpool des Kremls übermittelte sogar ein Bild, auf dem ein Mädchen zu sehen ist, das ein Foto mit dem Staatschef macht. Anlässlich des Eid al-Adha, des Opferfestes, das die Muslime seit dem Vortag feierten, besuchte Putin in Derbent auch die Freitagsmoschee. Begleitet wurde er von Melikow und Suleiman Kerimow, dem Senator aus Dagestan. Während der COVID-19-Pandemie wurden epidemiologische Sicherheitsmaßnahmen für Personen eingeführt, die sich mit dem russischen Präsidenten treffen wollten. So mussten diese sich im Jahr 2021 als Vorsichtsmaßnahme "sehr gründlichen Tests" unterziehen und unter Quarantäne gestellt werden, sagte Peskow. Im August 2022 teilte der Kremlsprecher mit, dass diese Maßnahmen weiterhin in Kraft blieben. Mehr zum Thema – Putin spricht russischen Muslimen seine besten Wünsche zum Opferfest Eid al-Adha aus

