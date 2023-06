Russland will Kryptowährungen legalisieren

Laut dem Vorsitzenden des Staatsduma-Ausschusses für den Finanzmarkt ist eine Legalisierung von Kryptowährungen in Russland geplant. Er warnt jedoch, dass das digitale Geld streng kontrolliert werde. Es könnte unter anderem im Außenhandel verwendet werden.

© Wladimir Trefilow

Kryptowährungen werden in Russland zu einem legalen Zahlungsmittel werden, das strengen Kontrollen unterliegt, sagte Anatoli Aksakow, Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für den Finanzmarkt, vergangene Woche bei einem Wirtschaftsforum in der Stadt Tscheboksary. "Die Kryptowährung wird legalisiert werden. Ihre Bewegung wird natürlich streng kontrolliert werden, damit es keinen Missbrauch gibt." Er fügte hinzu, dass Menschen, die heutzutage Kryptowährungen verwenden, sehnlichst auf eine Legalisierung warteten: "Die Nutzer von Kryptowährungen wollen, dass sie schneller legalisiert werden." Auch deshalb, weil ausländische Banken manchmal vorsichtig seien, Abrechnungen mit Russland durchzuführen, erklärte er. Die Kryptowährung sei ein Bereich, der unter anderem im Außenhandel genutzt werden könne. Ein entsprechendes Gesetz könnte die Staatsduma voraussichtlich im Oktober verabschieden, erklärte Aksakow zur Agentur TASS. Im Jahr 2020 hatte Präsident Putin ein Gesetz unterzeichnet, das Transaktionen mit digitaler Währung erlaubt, Kryptowährungen als Zahlungsmittel in Russland aber verbietet. Russland betrachtet Krypto als "notwendiges Übel" Im Mai hatte ein russisches Institut für den Schutz der Unternehmerrechte einen an Putin gerichteten Sonderbericht erstellt. In dem Dokument fordern Unternehmer die Behörden unter anderem auf, Abrechnungen mit ausländischen Kunden in Kryptowährung zuzulassen. Die russische Wirtschaft weist auf mehrere rechtliche Probleme hin, die Unternehmen derzeit daran hindern, Kryptowährungen für externe Zahlungen zu verwenden. Obwohl dieses Instrument bereits seine Wirksamkeit im Umgang mit ausländischen Vertragspartnern bewiesen habe, fehle die notwendige Gesetzgebung, was zu Verwirrung und Unklarheit führe, argumentieren die Unternehmer. In diesem Jahr liegt Russland nach Angaben von Bitriver, dem größten Bitcoin-Miner des Landes, weltweit auf dem zweiten Platz beim Bitcoin-Schürfen. An erster Stelle liegen die USA. Mehr zum Thema - Bitcoin-Mining in El Salvador: Start-up will Megafarm für eine Milliarde US-Dollar errichten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.