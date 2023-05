Russland betrachtet Krypto als "notwendiges Übel"

Der Kampf zwischen Ost und West um die Zukunft des Währungssystems verschärft sich. Derweil hat Moskau angekündigt, dass es trotz der offensichtlichen Risiken einige digitale Münzen zulassen könnte, so das Finanzministerium.

Quelle: Gettyimages.ru © Costfoto / Future Publishing

Das russische Finanzministerium hat vor den Gefahren von Investitionen in Kryptowährungen gewarnt, obwohl es einräumte, dass digitale Vermögenswerte in bestimmten Situationen nützlich sein könnten. Der stellvertretende Finanzminister Alexei Moisejew bezeichnete Kryptowährungen als "ein Übel" und fügte hinzu, dass die russische Zentralbank eine ähnliche Ansicht vertrete. Auf einer Bankenkonferenz in Moskau sagte Moisejew: "Kryptowährungen als Ganzes sind natürlich ein Übel, und ich glaube, dass Menschen, die ihre Ersparnisse in sie investieren, einem großen Risiko ausgesetzt sind ... Aber es kann bestimmte Situationen geben, in denen Krypto nützlich sein kann." US-Finanzkrise: Finanzministerium warnt vor Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab 1. Juni Digitale Währungen haben eine Reihe von Vorteilen, wie etwa keine Korrespondenzkonten, sofortige Transaktionen und praktisch keine Compliance-Verfahren. Diese Vorteile sollten z. B. im Außenhandel genutzt werden, schlug der stellvertretende Minister vor. Kryptowährungen könnten jedoch nicht zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden, da die Transaktionen mit den beliebtesten Münzen von den Finanznachrichtendiensten aller Länder überwacht würden, fügte er hinzu. Russische Importeure und Exporteure seien bei dem Versuch, Transaktionen durchzuführen, auf eine "kolossale Anzahl von Schwierigkeiten" gestoßen, erklärte Moisejew und bezog sich dabei auf die westlichen Sanktionen, die die Unternehmen des Landes im Wesentlichen vom internationalen Bankensystem abschneiden. Russische Unternehmen sollten in der Lage sein, "alle verfügbaren nicht-kriminellen" Mittel zu nutzen, um Außenhandel zu betreiben, erklärte er und fügte hinzu, dass die Regierung versuche, so viele Hindernisse wie möglich zu beseitigen, und begonnen habe, Maßnahmen zu ergreifen, die früher "undenkbar" gewesen seien. Der russische Gesetzgeber berät derzeit über ein Gesetz, das die Regeln für die Verwendung von Kryptowährungen im Außenhandel und die Bedingungen, unter denen Krypto-Miner ihre Coins verkaufen können, festlegen soll. Analyse Dominoeffekt Weltfinanzkrise – Was kommt 2023 auf uns zu? Die Regulierung von Kryptowährungen ist in Russland begrenzt, obwohl es ein Verbot für Zahlungen für Waren und Dienstleistungen gibt. Es gibt immer noch keine einheitlichen internationalen Gesetze zur Regulierung von Kryptowährungen, die für ihre hohe Volatilität berüchtigt sind. Die beliebteste Kryptowährung, Bitcoin, war bei ihrer Einführung im Jahr 2009 nur einen Bruchteil eines US-Cents wert und schoss im November 2021 auf fast 69.000 US-Dollar pro Coin hoch. Seitdem befindet sich der Kurs auf einer Abwärtsspirale, die durch Betrugsvorwürfe, staatliche Klagen und Untersuchungen sowie die allgemeine weltweite wirtschaftliche Instabilität ausgelöst wurde. Bitcoin wird derzeit bei fast 29.000 US-Dollar pro Münze gehandelt. Mehr zum Thema – Explodierende Preise – Wie es dazu kam und warum es noch viel schlimmer kommt

