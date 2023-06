Putin: Unsere Soldaten haben durch Unterdrückung des Wagner-Aufstandes einen Bürgerkrieg verhindert

In einer Rede im Kreml danke Wladimir Putin den Soldaten für ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Wagner-Aufstand. Durch ihren Einsatz sei ein Bürgerkrieg verhindert worden. Darüber hinaus gedachte Putin der Soldaten, die während der Meuterei ihr Leben verloren.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Am Dienstag hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Kathedralenplatz im Kreml zu Soldaten gesprochen, die bei der Bekämpfung des Aufstandes der Gruppe Wagner im Einsatz waren. In einer kurzen Rede dankte das Staatsoberhaupt den Sicherheitskräften für ihre Treue gegenüber dem russischen Volk, der Einhaltung des Soldateneids und für ihr verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber dem Schicksal des Vaterlandes und dessen Zukunft. Wagner in Rostow – Surowikin: "Wir dürfen dem Feind nicht in die Hände spielen" In einer schwierigen Lage haben die Sicherheitskräfte praktisch einen Bürgerkrieg verhindert, wobei sie auf eine klare und einheitliche Weise handelten, betonte Putin. Einheiten der Verteidigungs- und Innenministerien sowie der Nationalgarde und Sonderdienste gewährleisteten die Arbeit wichtiger Leitstände und von Objekten mit strategischer Bedeutung. Sie gewährleisteten die Sicherheit in Grenzgebieten des Landes und die Verteidigung von rückwärtigen Gebieten, sodass keine Kampfeinheiten aus der Zone der militärischen Sonderoperation verlegt werden mussten. Darüber hinaus kam es während des Aufstandes zu keinen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Weiterhin verwies Putin auf die Entschlossenheit und den Mut der Soldaten sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft, die bei der Unterdrückung des Aufstandes und der Stabilisierung der Situation eine entscheidende Rolle spielten. "Menschen, die in den Aufstand verwickelt wurden, haben gesehen, dass die Armee und das Volk nicht hinter ihnen stehen." Außerdem gedacht Putin mit einer Schweigeminute der Soldaten der russischen Luftwaffe, die am 24. Juni bei der Unterdrückung des Aufstandes ums Leben gekommen waren. Sie, hob der Präsident hervor, erfüllten ihre Dienstpflicht mit Ehre. Mehr zum Thema – Peskow: Strafverfahren gegen Prigoschin wird eingestellt, er zieht nach Weißrussland um

