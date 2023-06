Gouverneur des Gebiets Cherson: Kein ukrainischer Brückenkopf am linken Dnjepr-Ufer

Der Versuch der ukrainischen Streitkräfte, in Höhe der beschädigten Antonow-Brücke den Dnjepr zu überqueren und einen Brückenkopf auf dem russisch kontrollierten linken Flussufer zu bilden, ist offenbar gescheitert. Der Verwaltungschef der russischen Region Cherson hat Spekulationen über einen ukrainischen Erfolg am Montag ein Ende gesetzt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die ukrainischen Truppen haben sich nicht am linken Ufer des Dnjepr in Stellungen unter der Antonowski-Brücke festsetzen können, solche Behauptungen seien "Lügen und Propaganda", erklärte der amtierende Gouverneur des Gebiets Cherson Wladimir Saldo am Montag in seinem Telegram-Kanal. "Die Propaganda des Kiewer Regimes verbreitet wieder einmal falsche Andeutungen, wonach Kämpfer ukrainischer Formationen sich angeblich am linken Ufer des Dnjepr unter der Antonowski-Brücke verschanzt hätten. Ich informiere Sie offiziell, dass dies eine Lüge ist", schrieb der Politiker. Ihm zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte nur in kleinen Gruppen mehrere Versuche unternommen, den Fluss in Booten zu überqueren und sich unter der Brücke zu verstecken, sie seien aber "wie Ratten in einer Mausefalle" vernichtet worden. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Feind weiterhin seine Soldaten wie Schlachtvieh unter die Antonowski-Brücke schickt. Auf sie alle wartet das gleiche Schicksal wie auf ihre Vorgänger", fügte Saldo hinzu. Gebiet Cherson: 17 Todesopfer nach Zerstörung des Kachowka-Staudamms Mehrere Blogger hatten zuvor auf Telegram berichtet, dass sich die ukrainische Armee am linken Ufer des Dnjepr verschanzt habe und den Brückenkopf im Bereich der beschädigten Brücke über den Dnjepr, ausbaue, die die Siedlung Antonowka mit der Stadt Aljoschki verbindet. Andere Blogger zeigten inzwischen Aufnahmen von Artilleriefeuer, mit dem ukrainische Landegruppen in der Nähe der Brücke offenbar vernichtet oder vertrieben wurden. Die Region Cherson war nach einem Referendum im September 2022 zu einer Region der Russischen Föderation geworden. Die ukrainische Seite erkennt dies jedoch nicht an und beschießt das Gebiet der Region weiterhin. Heute kontrolliert das russische Militär 75 Prozent des Gebiets Cherson, während der Teil am rechten Ufer des Dnjepr, einschließlich der Gebietshauptstadt, von Kiew kontrolliert wird. Mehr zum Thema – Alexei Schurawko – Ein widerständiger Oppositionspolitiker vom Kiewer Regime ermordet

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.