Gebiet Cherson: 17 Todesopfer nach Zerstörung des Kachowka-Staudamms

Die Behörden des Gebiets Cherson melden, dass 17 Menschen an den Folgen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in Aljoschki und Golaja Pristan am linken Ufer des Dnjepr starben. Die ukrainischen Behörden meldeten zehn Todesopfer in den von Kiew kontrollierten Gebieten.

Quelle: Sputnik © Dmitri Makejew

Die Zahl der Opfer in den Siedlungen am linken Dnjeprufer nach der Explosion des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka ist auf 17 gestiegen, wie der Leiter der Regionalregierung von Cherson, Andrei Alexejenko, mitteilte. Bis zum Morgen des 13. Juni wurden 12 Tote in Golaja Pristan und fünf in Aljoschki bestätigt. Am 9. Juni hatte der kommissarische Gouverneur Wladimir Saldo acht Tote gemeldet. Alexejenko sagte, die Arbeit in der Notstandszone werde durch Kommunikationsprobleme behindert, insbesondere in den Bezirken Aljoschki und Golaja Pristan. Ukrainische Behörden: Salzgehalt des Schwarzen Meeres sinkt nach Zerstörung des Kachowka-Staudamms Der Leiter der ukrainischen Regionalverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin, teilte am Dienstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit, dass zehn Menschen getötet und 20 verletzt worden seien und weitere 42 Personen vermisst würden. Die ukrainische Seite kontrolliert das rechte Ufer des Dnjepr. Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka war am Morgen des 6. Juni zerstört worden, wodurch Siedlungen auf beiden Seiten des Flusses überflutet wurden. Die ukrainische und die russische Seite kündigten eine Evakuierung an. Alexejenko schätzte den Schaden durch die Folgen der Katastrophe auf 11,5 Milliarden Rubel (etwa 127 Millionen Euro), Prokudin auf 1,5 Milliarden Euro. Die UNO sagte, die humanitäre Lage habe sich erheblich verschlechtert. Russland und die Ukraine beschuldigen einander der Zerstörung des Wasserkraftwerkstaudamms. Mehr zum Thema - Terrorstaat Ukraine: Bundesregierung billigt Terrorismus

