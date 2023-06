Woronesch: Brand in Erdöllager nach Explosion – möglicherweise Beschuss aus Hubschrauber

Im zentralrussischen Woronesch brennt seit dem Nachmittag ein Erdöllager. 100 Feuerwehrleute sind mit 30 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Im zentralrussischen Woronesch ist es am Samstag zu einer Explosion ungeklärter Ursache gekommen, in deren Folge ein großer Erdölspeicher in Brand steht. Privat aufgenommene Videos zeigen, wie sich zeitgleich mit der Explosion ein tief fliegender Hubschrauber von der Explosionsstelle wegbewegt. Das gab Anlass zu Spekulationen, dass von diesem Hubschrauber ein Sprengsatz oder eine Bombe abgeworfen wurde. Überprüfen lässt sich dies derzeit nicht. Aufnahmen von RIA Nowosti zeigen beschädigte Fahrzeuge auf den Straßen von Woronesch. Gouverneur Alexander Gussew teilte über Telegram mit, dass man gerade dabei sei, einen Kraftstoffbehälter in der Regionalhauptstadt zu löschen. An dem Einsatz seien 100 Feuerwehrleute und 30 Löschfahrzeuge beteiligt. Der Politiker meldet bislang weder Todesopfer noch Verletzte. RT berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass es in Woronesch derzeit mehrere Brände gebe und eine Rauchsäule zu sehen sei. Einige Einwohner wollen kurz vor dem Raffinerie-Brand einen Hubschrauber über der Stadt gesehen haben. Mehr zum Thema – Das ist bewaffnete Meuterei und Verrat: Russland hat die Lehren aus seiner Geschichte gezogen

