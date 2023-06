"Landesverrat": Putin hält Rede an die Nation

Nach der versuchten Meuterei des privaten Militärunternehmens Wagner hat sich Wladimir Putin mit einer Ansprache an die Nation gewendet. Vor dem Hintergrund der Sonderoperation in der Ukraine rief der russische Präsident zur Konsolidierung auf. Die Organisatoren der Meuterei bezeichnete er als Verräter.

Am Samstagmorgen hat der russische Präsident Wladimir Putin in einer außerordentlichen Ansprache an die Nation die versuchte Meuterei des privaten Militärunternehmens Wagner unter der Leitung von Jewgeni Prigoschin als ein "verbrecherisches Abenteuer" und ein "schweres Verbrechen" bezeichnet. Der Politiker wandte sich an alle Bürger Russlands, das Personal der Streitkräfte, aller Sicherheitsbehörden und Geheimdienste, aber auch an alle, die mit Lügen oder Drohungen in die bewaffnete Meuterei hineingezogen worden seien. Putin rief alle Mitbürger zur Konsolidierung und zum Verantwortungsbewusstsein auf. "Die Handlungen, die unsere Gesellschaft spalten, sind tatsächlich eine Abtrünnigkeit gegenüber dem Volk und den Kameraden, die derzeit an der Front kämpfen. Das ist ein Stoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes." Der Präsident erklärte, dass zu diesem Verrat der übermäßige Ehrgeiz und die persönlichen Interessen der Verantwortlichen geführt hätten. Dabei hob er hervor, dass Wagner-Kämpfer Seite an Seite mit den anderen russischen Truppen gekämpft und dabei ihr Leben gegeben hätten. Aber alle, die den Weg des Verrats bewusst beschritten und die bewaffnete Meuterei vorbereitet hätten, müssten sich vor dem Gesetz und vor dem russischen Volk verantworten. Putin drohte ihnen mit einer "unausweichlichen Strafe". Mehr Informationen in Kürze...

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.