Erster russischer Soldat erhält Geldbelohnung für Zerstörung eines Leopard-Panzers

Der russische Soldat Andrei Krawzow hatte jüngst einen deutschen Leopard-2-Panzer der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Dafür wurde er nun mit einer Million Rubel belohnt. Die Auszeichnung wurde von einem Fonds ins Leben gerufen.

Quelle: Sputnik © Russisches Verteidigungsministerium

Der russische Militärangehörige Andrei Krawzow ist der erste, der eine Million Rubel (rund 11.000 Euro) für die Vernichtung eines deutschen Panzers Leopard-2 in der Zone der militärischen Sonderoperation Russlands erhalten hat. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium mit: "Das Wischnewski National Medical Research Center of High Medical Technologies hat einen Geldpreis in Höhe von einer Million Rubel an den russischen Soldaten Andrei Krawzow verliehen, der während der Schlacht einen Leopard-Panzer zerstört hat." Das Ministerium wies darauf hin, dass der Preis von dem Unternehmerfonds "Sibirische Fürsorge" gestiftet worden sei. Krawzow erhielt die Urkunde von Alexander Karelin, Mitglied des Föderationsrates und dreimaliger Olympiasieger im griechisch-römischen Ringkampf. Der Politiker merkte an, dass derartige Zahlungen für die Zufügung erheblicher militärischer Schäden als Ergänzung zu den Maßnahmen der Behörden betrachtet werden sollten. Der Beamte führte weiter aus: "Wir haben Vereinbarungen. Wir tun dies in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium auf der Grundlage vereinbarter Vorlagen." Das Verteidigungsministerium betonte seinerseits, dass dem Fonds "Sibirische Fürsorge" Geschäftsleute angehörten, die beschlossen hätten, aus ihren persönlichen Mitteln einen Fonds einzurichten, um den Teilnehmern an der Sonderoperation zusätzliche Anreize für die Liquidierung von schwerem Militärgerät aus NATO-Ländern zu geben. Dieser Fonds ist laut Ministeriumsangaben steuerfrei. Zum ersten Mal wurde nun ein russischer Soldat für die Zerstörung eines Leopard-Panzers mit einer Geldbelohnung ausgezeichnet. "Sogar besser als Sex" – Auf Jagd nach deutschen Leopard-Panzern im Lada Die ukrainische Gegenoffensive in verschiedene Richtungen begann am 4. Juni. Die ukrainischen Streitkräfte konzentrierten ihren Hauptangriff auf den Saporoschje-Sektor der Front. Kiew brachte dort Brigaden ein, die von der NATO ausgebildet und mit westlicher Ausrüstung, darunter deutschen Leopard-Panzern, ausgerüstet waren. Bei einem Treffen mit russischen Kriegsberichterstattern am 13. Juni erklärte Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainischen Truppen bei der Offensive schwere Verluste erlitten und in keiner Richtung Erfolge erzielt hätten. Dem russischen Staatschef zufolge habe Kiew bereits 160 Panzer und 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren. Aufnahmen von rauchenden Leopard-Panzern im Feld hatten vor einigen Tagen für großes Aufsehen gesorgt. Mehr zum Thema - Russland: Mehr als 10.000 Soldaten für Zerstörung ukrainischen Kriegsmaterials bezahlt

