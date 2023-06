Russland: Vier Menschen bei Explosion in Pulverfabrik in Tambow gestorben

Im südlichen Russland in der Stadt Kotowsk hat sich eine Explosion ereignet, teilte der Gouverneur des Gebiets mit. Der Unfall wurde nicht durch einen Terroranschlag, sondern durch menschliches Versagen verursacht. Mindestens vier Menschen sind getötet und zwei weitere verwunden wurden.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

In der russischen Stadt Kotowsk, im Gebiet Tambow, im südlichen Russland ist es zu einer Explosion in einer Schießpulverfabrik gekommen. Dies teilte der Gouverneur des Gebiets, Maxim Jegorow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Er versicherte auch, dass der Unfall durch menschliches Versagen verursacht worden sei und dass es sich nicht um einen Terroranschlag handele. Waldbrände in Kanada hüllen New York in dystopisches Licht Jegorow meldete außerdem, dass es bei der Explosion menschliche Opfer gegeben habe. Doch der Betrieb des Werks sei nicht unterbrochen. An der Brandbekämpfung seien 16 Feuerwehrleute beteiligt gewesen. Die Fläche des Brandes habe einen Quadratmeter betragen und das Feuer sei inzwischen gelöscht worden. Derzeit gibt es Informationen, dass vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt wurden, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen Sprecher der Einsatzkräfte. Die Agentur meldet: "Es gab eine Explosion im Gebäude der Pulverfabrik in Tambow. Momentan gibt es Informationen, dass vier Menschen getötet und zwei verletzt wurden." Der Unfall wird derzeit untersucht. Das Ermittlungskomitee hat diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet. Mehr zum Thema – Dammbruch von Kachowka: Erdoğan fordert eine internationale Untersuchung

