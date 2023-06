Waldbrände in Kanada hüllen New York in dystopisches Licht

Verheerende Waldbrände im kanadischen Quebec führen zu starker Rauchbildung und dunstigem Himmel bis weit hinunter an die Ostküste der USA. Die US-Behörden haben für mehrere Regionen Warnungen herausgegeben.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu Agency / Kontributor

Die Stadt New York hat ihre Bewohner informiert, die Vorhersagen würden darauf hindeuten, dass es noch mehrere Tage dauern könnte, bis sich die Luft wieder aufgeklärt habe. Riesige Rauchwolken von mehr als 430 aktiven Waldbränden, die in ganz Kanada wüten, sind auf Teile des Nordostens und des mittleren Atlantiks der USA niedergegangen und haben Wohngebiete, Parks und Schulgelände unter einer orangefarbenen Dunstglocke eingehüllt. Der offizielle Wetterdienst der Stadt informiert: "Diejenigen, die durch die schlechte Luftqualität gefährdet sind, einschließlich Senioren und Kleinkinder, sollten sich nach Möglichkeit nicht zu lange im Freien aufhalten." Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.More: https://t.co/ChRuWv7X6Epic.twitter.com/mtKtLun8lN — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023 Schulbezirke in New York, Maryland, Virginia und Washington, D.C., haben umgehend jegliche Aktivitäten im Freien untersagt. Die New York Times berichtet, dass in der Millionenmetropole laut Behördenangaben der Rauch in und über der Stadt "für einige der schlechtesten Luftqualitätsmessungen seit Jahrzehnten gesorgt" habe. Die Stadt habe ihre Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. new york city june 7 2023 pic.twitter.com/ZJIOE7QAGV — clips that go hard (@clipsthatgohard) June 8, 2023 Den Menschen sei empfohlen worden, zum Eigenschutz "gut sitzende N95-Masken" zu tragen, so Phil Murphy, Gouverneur von New Jersey. Die Halbinsel grenzt im Norden und Nordosten an den Bundesstaat New York. Seit mehreren Wochen toben unverändert in mehreren Provinzen Kanadas hunderte Feuer. Davon waren Ende letzter Woche noch mehr als 90 außer Kontrolle. Tausende Einwohner im Osten Kanadas mussten bereits ihre Häuser verlassen – nun sollen noch einmal 11.000 Menschen vor den Flammen evakuiert werden. Die Brände zerstörten mittlerweile mehr als 2,7 Millionen Hektar Land. Kanada grenzt im Süden an die USA. Wegen einer saisonalen Hitzewelle, die in diesem Jahr ausgesprochen intensiv ist, fallen die jährlichen Waldbrände im Jahr 2023 besonders schwer aus. The George Washington Bridge between New York and New Jersey pic.twitter.com/F3MlxmqTCi — BNO News (@BNONews) June 7, 2023 Mehr zum Thema - Waldbrände in Spanien schon im März: Rund 1800 Menschen evakuiert

