Putin: Behörden werden "Erschütterung der Lage" in Russland durch Böswillige nicht zulassen

Russlands Präsident Wladimir Putin rief die Mitglieder des russischen Sicherheitsrates auf, die Situation innerhalb Russlands nicht ins Wanken geraten zu lassen. Putin wies darauf hin, dass es Böswillige gebe, die die Lage im Land erschüttern möchten.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow

Böswillige "versuchen, die Situation in Russland zu erschüttern", sagte der russische Präsident Wladimir Putin wörtlich auf einer Online-Beratung des russischen Sicherheitsrates. Die Sitzung war den vielfältigen ethnischen Beziehungen innerhalb Russlands gewidmet. Putin appellierte an die Mitglieder des Sicherheitsrates zu versuchten Attacken: "Und wir müssen alles tun, um sie unter allen Umständen daran zu hindern. Diese Fragen sind für die Russische Föderation äußerst wichtig, wenn man bedenkt, dass in unserem Land 190 ethnische Gruppen leben." Alexander Bortnikow, der Direktor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, und Wladimir Kolokolzew, der Innenminister der Russischen Föderation, wurden auf der Sitzung als Berichterstatter zu diesem Thema benannt. Analyse Über die Unmöglichkeit des Einfrierens dieses existenziellen Krieges und eines westlichen "Plan B" Am 24. Mai hatte der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew erklärt, dass eine einheitliche internationale Sicherheitsarchitektur angesichts des westlichen Kurses, der auf die Zerstörung von Grundlagen und Werten abziele, unabdingbar sei. Am selben Tag hatte Putin erklärt, dass die internationale Lage heute durch zunehmende Instabilität gekennzeichnet sei und von Versuchen der USA und einiger westlicher Länder begleitet werde, aus den von ihnen provozierten Krisen Nutzen zu ziehen. Russland werde gegen solche Entwicklungen vorgehen, hatte der Präsident unterstrichen. Zuvor hatte Putin zum Ausdruck gebracht, wenn es den westlichen Ländern tatsächlich gelingen könnte, Russland zu ruinieren, dann würde das russische Volk in seinem bisherigen Selbstverständnis nicht erhalten bleiben. Stattdessen würden dann Moskowiter, Uralbewohner und sonstige Splitternationalitäten auftauchen. Der Präsident ist überzeugt, dass der Westen jetzt Russland auflösen und dann nach und nach jede einzelne Region übernehmen wolle. Und Putin versicherte, dass diese Pläne im Westen schon lange auf dem Papier stünden, aber Moskau habe alles versucht, "aus partnerschaftlichen Erwägungen" nicht darüber zu lamentieren. Mehr zum Thema - Putin bei Start-ups: Gut, dass die westlichen Unternehmen uns den Markt überlassen haben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.