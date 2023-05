Neue Auszeichnung für Leistungen in der Raumfahrt: Wladimir Putin führt Gagarin-Orden ein

In Russland gibt es künftig den Gagarin-Orden als besondere Auszeichnung für Leistungen im Bereich der Raumfahrt. Damit sollen russische Staatsangehörige ausgezeichnet werden, die sich um die Erforschung des Weltraums verdient gemacht haben. Ausländern kann er für besondere Leistungen bei der internationalen Kooperation verliehen werden.

© Präsidialamt der Russischen Föderation, kremlin.ru

Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin hat den Gagarin-Orden ins Leben gerufen, der für Verdienste im Bereich der Raumfahrt verliehen werden soll. Der Erlass, mit dem die neue Auszeichnung eingeführt wird, wurde auf dem offiziellen Internetportal für juristische Informationen veröffentlicht. "Um das staatliche Auszeichnungssystem der Russischen Föderation weiter zu verbessern, habe ich beschlossen, den Gagarin-Orden zu schaffen", heißt es in dem Dokument. Heute vor 62 Jahren: Der erste Mensch im Kosmos Die Auszeichnung soll russischen Staatsangehörigen für die erfolgreiche Durchführung einer Weltraummission, eines Programms zur bemannten Erforschung des Weltraums, der Entwicklung und Nutzung des Weltraums sowie für besondere Leistungen bei deren Organisation und Durchführung verliehen werden. Darüber hinaus werden mit dem Orden "herausragende Leistungen bei der Umsetzung der staatlichen Politik im Bereich der Weltraumaktivitäten, einschließlich solcher im Interesse der Verteidigung und Sicherheit Russlands" gewürdigt. Er steht auch denjenigen zu, die sich bei der Entwicklung der Raketen- und Raumfahrttechnologie verdient gemacht haben. Ferner kann der Gagarin-Orden an Ausländer für die erfolgreiche Teilnahme bei der Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Raumfahrt vergeben werden. Mit dieser Auszeichnung sollen sowohl Einzelpersonen als auch Teams von Organisationen, unabhängig von ihrer Eigentumsform, für hohe Leistungen bei der Entwicklung der nationalen Kosmonautik geehrt werden. Mehr zum Thema – Großes Kino: "Die Herausforderung" im Kosmos sowie auf Erden

