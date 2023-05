Putin gratuliert russischen Kämpfern zur Einnahme von Artjomowsk

Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat dem privaten Militärunternehmen Wagner und der russischen Armee zur Einnahme von Artjomowsk gratuliert. Einer Mitteilung des Kremls zufolge sollen Kämpfer, die sich bei der Befreiung der Stadt hervorgetan haben, mit Staatsorden ausgezeichnet werden.

Quelle: Sputnik © TATJANA BARYBINA

Russlands Präsident, Wladimir Putin, hat dem privaten Militärunternehmen Wagner und den russischen Streitkräften zur Einnahme der Stadt Artjomowsk in der Donezker Volksrepublik (DVR) gratuliert. Der Pressedienst des Kremls schrieb in der Nacht zum Sonntag: "Wladimir Putin beglückwünscht die Wagner-Sturmtruppen sowie alle Soldaten der Einheiten der russischen Streitkräfte, die ihnen die notwendige Unterstützung und Flankendeckung gegeben haben, zum Abschluss der Operation zur Befreiung von Artjomowsk." Zudem wurde angekündigt, dass diejenigen, die sich bei den Kämpfen um die Stadt hervorgetan hätten, mit staatlichen Auszeichnungen geehrt würden. Prigoschin verkündet die vollständige Befreiung von Artjomowsk (Bachmut) Der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte am Samstagnachmittag die Stadt Artjomowsk für vollständig eingenommen erklärt. Als Beweis dafür postete er ein Video, in dem er mit einer russischen Flagge inmitten mehrerer Kämpfer vor der Kulisse der Stadt zu sehen war. Später bestätigte auch das russische Verteidigungsministerium die Einnahme von Artjomowsk. Die Stadt Artjomowsk war im Jahr 1571 gegründet worden. Bis 1924 trug sie den Namen Bachmut. Dann wurde sie in Artjomowsk umbenannt, zu Ehren des Revolutionärs Fjodor Sergejew, der den Spitznamen "Genosse Artjom" trug. Im Jahr 2015 – 109 Jahre später – gab die ukrainische Regierung der Stadt ihren früheren Namen Bachmut zurück. Artjomowsk war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte im Donbass und ein starker Vorposten der ukrainischen Armee. Die Kämpfe um die Stadt begannen am 1. August 2022. Die Schlacht war eine der größten Schlachten während der Befreiung des Donbass seit 2014. Vor den Kämpfen lebten in der Stadt rund 72.000 Menschen. Mehr zum Thema - Polen fordert von Selenskij Entschuldigung für Massaker in Wolhynien

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.