Hubschrauber stürzt im russischen Grenzgebiet Brjansk ab

Im russischen Gebiet Brjansk ist am Samstag ein Hubschrauber abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Klinzy nahe der Grenze zur Ukraine. Die Ursache war zunächst unklar. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie der brennende Helikopter senkrecht zu Boden fiel.

© Bildschirmfoto / Soziale Medien

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat am Samstag über den Absturz eines Hubschraubers im Gebiet Brjansk berichtet. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Klinzy nahe der Grenze zur Ukraine. Die genaue Ursache war zunächst ungewiss. Zunächst blieb auch unklar, auf welche Seite der Helikopter gehörte. Unter Berufung auf eine Quelle schrieb die Agentur, dass das Triebwerk des Hubschraubers in Brand geraten sei. Zunächst wurde von mindestens zwei Todesopfern die Rede. Alle Insassen des Hubschraubers seien ums Leben gekommen. Inzwischen tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, das die Explosion des Hubschraubers zeigen soll. Auf anderen Videos war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie der brennende Helikopter senkrecht zu Boden fiel. Augenzeugen berichteten über eine starke Explosion vor dem Absturz. Die örtllichen Behörden meldeten gegenüber TASS zunächst keine Schäden am Boden. Die Agentur RIA Nowosti berichtete dagegen unter Berufung auf eine Quelle über einen Brand am Stadtrande. Durch den Absturz des Hubschraubers seien einige Häuser beschädigt worden. Mehr zum Thema - Russisches Kampfflugzeug stürzt im Gebiet Murmansk ab

