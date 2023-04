Moskau und Kasan lancieren eine Countdown-Uhr für die "Spiele der Zukunft"

Im März 2024 wird in Kasan ein neues Hightech-Turnier von internationalem Niveau stattfinden – die ersten "Spiele der Zukunft" überhaupt. An dem Wettbewerb werden rund 2.000 Athleten teilnehmen, und es wird erwartet, dass mehr als 150 Millionen Zuschauer die Spiele auf Streaming-Plattformen verfolgen werden.

Bei der heutigen Enthüllung der 300-Tage-Countdown-Uhr in Moskau und Kasan waren der stellvertretende russische Ministerpräsident Dmitri Tschernyschenko und der Regierungschef von Tatarstan, in der Kasan liegt, Rustam Minnichanow anwesend. Tschernyschenko gab bekannt, dass bereits mehr als 50 Länder ihre Teilnahme an den "Spielen der Zukunft" bestätigt haben.

Der russische Präsident nahm über eine Videoschaltung an der Zeremonie teil. Wladimir Putin wandte sich an die Teilnehmer der Spiele, betonte, dass ein solcher Wettbewerb noch nie auf der Welt stattfand, und sagte:

"Wir sind stolz darauf, dass derartige Spiele in Russland ins Leben gerufen wurden, dass der aktiv an Popularität gewinnende, faszinierende funktional-digitale Sport in unserem Land neue Möglichkeiten, Ausmaße und Perspektiven erhalten hat. Ich weiß, dass die russische Initiative bereits die größte Aufmerksamkeit der Fachwelt, der Fans von Cyberwettbewerben, klassischen Sportarten und Videospielen aus vielen Ländern der Welt auf sich gezogen hat. Dies wird durch den Erfolg der Qualifikationsphasen der 'Spiele der Zukunft' sowie durch die Anzahl der Bewerbungen der Teams bestätigt. Sie repräsentieren verschiedene Nationen und Kontinente, aber sie sind sich in einem einig: Sport steht jenseits der Politik und zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den Nationen zu stärken, um dem Humanismus, dem Wohlstand und dem Gemeinwohl zu dienen."

Die "Spiele der Zukunft" sind eine groß angelegte Sportveranstaltung an der Schnittstelle von Sport, Wissenschaft und Technologie, eine Synergie aus klassischem und digitalem Sport. Die internationalen Wettbewerbe werden in 16 hybriden Disziplinen ausgetragen. Jede von ihnen verkörpert das Konzept "phygital" (ein Kofferwort aus "physisch" und "digital"). Das bedeutet, dass sowohl der herkömmliche Sport als auch der Cybersport oder die VR-/AR-Technologie miteinander kombiniert und somit die Fähigkeiten der Athleten in zwei bisher nicht miteinander verbundenen Dimensionen getestet werden.

