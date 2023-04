Belgorod-Update: Zwei Frauen bei Explosion verletzt

Belgorods Gebietsgouverneur gibt aktuelle Informationen zum unbeabsichtigten Munitionsabgang von einem russischen Kampfbomber Suchoi Su-34 bekannt. Zwei Frauen wurden bei dem Vorfall verletzt, ein Wohnhaus beschädigt.

Quelle: RT

Zur Explosion in Belgorod in der Nacht vom 20. auf den 21. April 2023 liegen aktualisierte Daten vor. Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur des gleichnamigen russischen Gebiets, teilte diese am Morgen mit. Die Zeitung Komsomolskaja Prawda führt sie an: Einschlag in Wohnhaus in Dnjepropetrowsk: Russische Rakete wurde von Luftabwehr fehlgeleitet "Im Ergebnis des außerordentlichen Vorfalls kamen drei Menschen zu Schaden: Eine Frau wurde mit mittelschweren geschlossenen Kopfverletzungen, unter anderem einer Gehirnerschütterung, ins Stadtkrankenhaus Nummer 2 eingeliefert und eine zweite Frau mit Schürfverletzungen hat auf eine Hospitalisierung verzichtet. Alle notwendige medizinische Hilfe wurde ihr gleich vor Ort geleistet. Ferner wurde eine ältere Dame hospitalisiert, deren Blutdruck bedingt durch den Stress anstieg. Ums Leben gekommen ist niemand." Nach den ersten Untersuchungen des Einschlags und der Explosion der nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums anormal vom Kampfflugzeug abgegangenen Munition wurden Schäden in vier Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Schalandin-Straße festgestellt. Zunächst wurde allen Einwohnern der beschädigten Wohnungen die Unterbringung in einem Hotel angeboten, doch letztlich wurde das ganze Haus evakuiert. Teils kamen die Einwohner in Hotels unter, ein Teil bevorzugte es, provisorisch bei Verwandten oder Freunden einzuziehen, erklärte Gladkow. Ferner beschädigt wurden vier Kraftfahrzeuge sowie Strom- und Laternenmasten. Komsomolskaja Prawda zitiert Gladkow: "Das Wichtigste jetzt ist, ein bauliches Gutachten der tragenden Elemente dieses Hauses durchzuführen und die Dokumentation für einen schnellstmöglichen Beginn des Wiederaufbaus vorzubereiten. Diese Aufträge wurden erstellt und deren Erfüllung wird kontrolliert." Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Straßenbelags sollen zum größten Teil am Sonnabend, 22. April 2023 und vor dem Montag, dem 24. April, vollständig abgeschlossen sein. Mehr zum Thema – Kursk folgt Belgorod bei Absage der Militärparade zum Siegestag am 9. Mai

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.