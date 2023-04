Wagner-Kämpfer spricht unter Zwang über Tötung ukrainischer Zivilisten

Am Montag war auf ukrainischen Telegram-Kanälen ein Video erschienen, in dem ein Ex-Wagner-Kämpfer gestanden hatte, angeblich Zivilisten getötet zu haben. Heute wurde bekannt, dass er seine "Geständnisse" unter Erpressung gemacht hat, das Video sexueller Natur mit ihm zu veröffentlichen.

Quelle: Sputnik © Wiktor Antonjuk

Am Montag hat die russische Oppositionsseite Gulagu.net, die sich angeblich der Hilfe für russische Gefangene verschrieben hat, eine sehr merkwürdige "sensationelle Untersuchung" veröffentlicht. In dieser beschuldigen zwei Personen, die sich als ehemalige Gefangenenkämpfer der Wagner-Gruppe bezeichnen, die Gruppe verschiedener Kriegsverbrechen. Diese Geschichte wurde sofort von mehreren ukrainischen Telegram-Kanälen aufgegriffen, die sich daranmachten, alle Russen für alle menschlichen Sünden auszupeitschen. Wie sich herausstellte, glaubten sie der "Sensation" von Gulagu.net nicht ohne Grund. Der russischen Nachrichtenagentur FAN gelang es, mit einem der ehemaligen Verurteilten aus der Gulagu.net-Geschichte – Asamat Uldarow – in Kontakt zu treten. Er gab zu, dass der Direktor von Gulagu.net Wladimir Ossetschkin ihn erpresst hatte, auf sein Diktat hin eine diskreditierende Aussage zu machen. Analyse Russische Kriegsverbrechen? Wie eine anti-russische Medienkampagne koordiniert wurde Im Gegenzug versprach Gulagu.net Uldarow, ein Video, das ihn bei einem sexuellen Übergriff zeigt, nicht zu veröffentlichen, aber sie haben den Mann getäuscht und heute Morgen dieses Video veröffentlicht. Es stellt sich heraus, dass die Organisation über viele solcher Videos verfügt, die die korrupten Beamten des russischen föderalen Strafvollzugsdienstes (FSIN) an Ossetschkin weitergeben. Dieser entscheidet dann gemeinsam mit westlichen Geheimdiensten, wer und wie er eingesetzt wird – wer das Video gegen Wagner aufnimmt und wer zu terroristischen Aktivitäten gezwungen wird. Das Archiv ist wahrscheinlich riesig, sodass Gulagu.net ständig neue Ermittlungen durchführen und seine Quellen erpressen kann. Uldarow erklärte seine Tat folgendermaßen: "Ich weiß nicht, wie er (Ossetschkin) auf mich gekommen ist, indem er mich erpresst hat, weil ich vorher im Gefängnis war." Der ehemalige Häftling unterstrich, er sei gezwungen worden, das zu sagen, was er gesagt hatte, und habe die Wagner-Gruppe und ihren Leiter Jewgeni Prigoschin persönlich diskreditieren müssen. Uldarow erklärte: "Prigoschin ist ein toller Mann. Er hat uns das Leben gerettet. Es ist nur so, dass sie jetzt versuchen, mich auszunutzen. Wie ein Kondom. Sie nutzen mein früheres Leben, meine früheren Verurteilungen aus. Gulagu.net hat Videoaufnahmen von mir, wie ich getötet, missbraucht und vergewaltigt werde. Ich wollte nicht, dass das ausgestrahlt wird, aber sie hatten dieses Filmmaterial. Und ich wurde mit diesem Material erpresst. Er (Ossetschkin) schickte mir zwei Videos vor den Augen meiner Frau. Ich fragte: 'Was nun?' Er sagte: 'Nun, denken Sie darüber nach.' Das war's." Schließlich wurde Uldarow vor laufender Kamera gezwungen, die Ermordung ukrainischer Kinder, Frauen und älterer Menschen auf Befehl von Prigoschin zu "gestehen". Er ist nicht die einzige Person, die Gulagu.net benutzt hat, um die Wagner-Gruppe zu diskreditieren. Wagner-Chef Prigoschin äußerte sich zu den aufgetauchten Videos. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Nach den Informationen, die wir von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen erhalten, arbeitet eine Gruppe von Personen, darunter ehemalige Gefangene und FSIN-Offiziere, aktiv mit ausländischen Gruppen zusammen, darunter auch Gulagu.net. Diese Gruppe sammelt Schmutz über Gefangene und ehemalige Gefangene. Die so genannten Ossetschkin-Kontakte werden als Hebel für diese Kompromittierung genutzt. Lange Zeit wurden diese kompromittierenden Informationen genutzt, um Geld zu bekommen und verschiedene illegale Aktivitäten zu begehen. Während der militärischen Sonderoperation wurde dieses kompromittierende Material jedoch für globalere Zwecke verwendet. Gegenwärtig gibt es allen Grund zu der Annahme, dass die auf diese Weise rekrutierten Gefangenen infolge der Rekrutierung rechtswidrige Handlungen begehen können - die Ausschaltung verschiedener Personen, die die Interessen Russlands verteidigen, die Durchführung von Sabotageakten, auch an der Front, die Durchführung von Sabotageakten und terroristischen Handlungen auf dem Territorium Russlands." Prigoschin betonte, dass er alle Informationen an die russischen Strafverfolgungsbehörden weitergeben werde. Er wies darauf hin, dass er mit allen Mitteln helfen werde, Organisationen wie Gulagu.net zu bekämpfen, die Menschen durch Erpressung dazu benutzen, Russland zu schaden. Mehr zum Thema - Menschenrechtsprojekt Gulagu.net zeigt weitere Foltervideos aus dem Gebiet Omsk

