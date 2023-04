Tourist schmuggelt im Rucksack 350 exotische Tiere aus Südafrika nach Russland ein

Die Nachfrage nach exotischen Haustieren ist weiterhin hoch, was die Voraussetzungen für einen Schwarzmarkt schafft. Schmuggler verwenden unterschiedliche Methoden, um die lebende Ware über die Grenze zu schleusen. Dabei wird in Kauf genommen, dass einige Tiere auf der Reise sterben.

© Zoll von Domodedowo / domodedovo.customs.gov.ru

Der russische Zoll hat am internationalen Flughafen Moskau-Domodedowo einen Mann festgenommen, der über 350 exotische Tiere aus Südafrika nach Russland einschmuggeln wollte. Wie die Pressestelle der Behörde am Donnerstag bekannt gab, sei der russische Bürger über Äthiopien in die Heimat zurückgekehrt. Die Beamten haben ihn am grünen Ausgang für Passagiere mit anmeldefreien Waren gestoppt. У мужчины, который прилетел из ЮАР, изъяли 350 видов экзотических насекомых и животных.Прибывший в Домодедово москвич хотел незаметно провезти в багаже уйму контрабанды общей стоимостью в 200 тысяч рублей. Сейчас все изъятые зверьки и насекомые находятся в руках зоозащитников pic.twitter.com/lHEqw6mDi4 — Мослента (@moslenta) April 6, 2023 Die exotischen Tiere befanden sich in mehreren Plastikbehältern, die im Rucksack des Touristen versteckt waren. Unter ihnen waren 14 Zwergchamäleons, fünf Pantherkröten, eine Langschwanzeidechse, Landasseln, Tausendfüßer, Schnecken in diversen Größen, Käfer, Schaben und andere afrikanische Wildtiere. Über 300 Spinnen und Käfer im Gepäck – Kolumbiens Zoll stoppt zwei Deutsche am Flughafen Bogotá Der Mann gab an, er sei ein Liebhaber der afrikanischen Fauna und habe die Tiere eingefangen, um sie in einem Terrarium bei sich zu Hause zu halten. Die Zollbeamten stellten jedoch fest, dass der Reisende die Exoten über soziale Netzwerke verkaufen wollte. Der Wert der illegal eingeführten Tiere wurde auf 200.000 Rubel (2.265 EUR) geschätzt. Daher hätte er eine Gebühr in Höhe von 50.000 Rubel (566 EUR) zahlen müssen. Für die Zwergchamäleons hätte der Schmuggler nach dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES) eine Genehmigung vorweisen müssen. Таможенники в аэропорту Домодедово изъяли у россиянина, прибывшего из ЮАР через Эфиопию, более 350 экзотических животных. Часть особей погибла из-за смены температуры и неправильной транспортировки https://t.co/nLd9ctaQiZ — Сноб (@snob_project) April 6, 2023 Bedauerlicherweise konnten nicht alle Tiere die Reise aus Südafrika nach Russland überleben. Die Todesursache wurde auf den raschen Temperaturwechsel und die falschen Transportbedingungen zurückgeführt. Die überlebenden Tiere wurden beschlagnahmt und in die Obhut von Tierschützern übergeben. Der russische Zoll stellte außerdem eine Verbindung zwischen diesem Fall und einem versuchten Tierschmuggel im Dezember 2022 fest. Damals hatte eine Frau an einem anderen Flughafen von Moskau versucht, 150 Tiere aus den Philippinen illegal nach Russland einzuführen. Mehr zum Thema - Wilderei in Südafrika: In sechs Monaten fast 250 Nashörner getötet

