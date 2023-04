Ausführende des Anschlags auf russischen Kriegsjournalisten Wladlen Tatarski festgenommen

Russlands Ermittlungskomitee informiert über die Festnahme der 26jährigen Darja Trepowa: Sie überreichte laut Zeugen dem russischen Kriegsberichterstatter Wladlen Tatarski die Büste, deren Explosion ihn gemäß Aufnahmen von Überwachungskameras in einem Café in Sankt-Petersburg in den Tod riss.

Die in Moskau wohnhafte Darja Trepowa wurde in der Mietwohnung eines Bekannten ihres Ehemanns im Sankt-Petersburger Stadtbezirk Wyborgski gestellt, meldete die Stadtzeitung Fontanka kurz vor 11 Uhr Moskauer Zeit am 03. April 2023 mit Verweis auf das russische Ermittlungskomitee. Das hochstöckige Wohnhaus sei bereits um sechs Uhr morgens am selben Tag von der Polizei umstellt gewesen. Die Verdächtigte hatte allem Anschein nach keinen langen Aufenthalt geplant – die Ordnungshüter stellten bei der Durchsuchhung Flugkarten nach Usbekistan auf den Namen der Frau sicher. Trepowas Ehemann, Mitglied der russischen Libertarianischen Partei Damitri Rylow kommentierte gegenüber dem russischen SVTV, dass seine Frau ohne ihr Wissen ausgenutzt worden sein müsse. Sie habe den Zweck der vergoldeten Büste nicht verstanden, die sie Wladlen Tatarski (bürgerlicher Name: Maxim Fomin) überreichen sollte: Es stimmt – weder Darja noch ich unterstützen den Krieg in der Ukraine. Aber derartige Aktionen [wie die Teilnahme an einem Sprengstoffanschlag gegen einen Kriegsberichterstatter] halten wir für schlicht unzulässig. Ich befinde mich in 100prozentiger Überzeugung, dass sie sich niemals wissentlich zu so etwas bereiterklärt hätte. Trepowa hätte gedacht haben können, in der Statuette sei ein Abhörsender versteckt gewesen, so Rylow. Die Eheleute nahmen an einer Kundgebung gegen Russlands Eingriff in den Ukraine-Krieg am 25. Februar 2022 teil. Rylow verließ Russland, um einer etwaigen Einziehung im Rahmen der teilweisen Mobilmachung, die im selben Jahr durchgeführt wurde, zu entgehen und hält sich seitdem im Ausland auf. Rylows Aussage Russlands Nationales Antiterror-Komitee gab im Mordfall Wladlen Tatarski den Fund einer Spur bekannt, die nach Kiew führe. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert: Der in Sankt-Petersburg am 02. April gegen den bekannten Journalisten Wladlen Tatarski begangene Terroranschlag wurde von den Geheimdiensten der Ukraine geplant und unter Einbezug ihrer Agentur aus den Reihen von Personen ausgeführt, die mit dem sogenannten Anti-Korruptionsfonds von Alexei Nawalny zusammenarbeiten. Die festgenommene Darja Trepowa ist eine aktive Sympathisantin dieser Organisation. Nach Information, die RT vorliegt, hat Trepowas Vater Schulden für Wohnnebenkosten in Höhe von knapp 190 Tausend Rubel (gut 2.200 Euro nach aktuellem Kurs Stand Redaktionszeitpunkt), hält jedoch gleichzeitig vier PKW.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.