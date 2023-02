Brand im Zentrum Moskaus: Sieben Tote, darunter zwei Kinder

Bei einem Brand in einem Moskauer Wohngebäude sind am Dienstagabend sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Die Ermittler schließen Brandstiftung als Ursache nicht aus.

Quelle: Sputnik © Pressedienst der Moskauer Staatsanwaltschaft

Laut Rettungsdiensten ist das Feuer am Dienstagabend im fünften Stock eines 16-stöckigen Wohngebäudes ausgebrochen, in dem sich ein Hotel und ein Wohnheim befinden. Sieben Menschen, darunter zwei Kinder, kamen dabei ums Leben. Elf weitere Personen wurden verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll ein Mann Feuer gelegt haben, berichtet die Agentur TASS. Augenzeugen zufolge soll er Gegenstände im Flur angezündet haben. Nach Angaben der Rettungsdienste betrug die Brandfläche rund 300 Quadratmeter. Es werden mehrere Brandursachen in Betracht gezogen, darunter auch vorsätzliche Brandstiftung, heißt es aus dem Ermittlungskomitee der Russischen Föderation. Videos, die am Ort des Vorfalls aufgenommen und in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen dicke Rauchschwaden, die aus den Fenstern des massiven Hotelgebäudes aufsteigen. Einigen Berichten zufolge schrien Menschen aus den Fenstern um Hilfe. Die Einsatzkräfte haben mehrere Personen in Sicherheit gebracht. Sie wurden in einer Notunterkunft untergebracht und mit Lebensmitteln versorgt. Mehr zum Thema - Nowosibirsk: Sieben Todesopfer bei Gasexplosion in Wohnhaus

