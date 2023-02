Nowosibirsk: Fünf Todesopfer bei Gasexplosion in Wohnhaus

Bei einer Gasexplosion in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der russischen Stadt Nowosibirsk sind nach vorläufigen Angaben fünf Personen ums Leben gekommen. Mindestens elf weitere Personen wurden verletzt.

Quelle: Sputnik © Wladimir Nikolajew

Das Unglück in dem fünfstöckigen Wohnhaus ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen. Der nach der Explosion entstandene Brand wurde mittlerweile gelöscht. Nach vorläufigen Angaben starben fünf Menschen. Die Rettungskräfte fanden die fünf Leichen unter den Trümmern des teilweise eingestürzten Hauses, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Mindestens elf Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. 50 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. In einer nahe gelegenen Schule wurde eine provisorische Unterkunft eingerichtet. Dem Bürgermeister der Stadt zufolge seien insgesamt 117 Personen in dem Haus gemeldet gewesen. Was mit dem Wohnhaus passiert, werde nach Abschluss der Rettungsarbeiten und Ermittlungen entschieden, sagte er. Laut einem Beschluss der Lokalbehörden erhalten die Verletzten jeweils 32.000 Rubel Entschädigung (rund 400 Euro). Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen der Erbringung von Dienstleistungen ein, die den Sicherheitsanforderungen nicht entsprachen. Mehr zum Thema - "Ein Kind lebend aus Trümmern geborgen": Vier Tote bei Wohnhaus-Explosion im Gebiet Tula

