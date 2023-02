Sewastopol: Brand in Unterkunft für Autobahn-Bauarbeiter – acht Tote

Auf der Halbinsel Krim ist in der Nacht zum Donnerstag eine Unterkunft in Brand geraten. Dort sollen zahlreiche Bauarbeiter gewohnt haben, die am Bau eines Streckenabschnittes der Tawrida-Autobahn beschäftigt waren. Nach vorläufigen Angaben kamen acht Personen ums Leben.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Sewastopol in einer zweistöckigen Unterkunft für Bauarbeiter zu einem Brand. Wie die Agentur RIA Nowosti berichtet, starben dabei acht Menschen. Sie alle seien am Bau der Tawrida-Autobahn beschäftigt gewesen, teilte der Gouverneur Michail Raswoschajew mit. Die Bauarbeiter seien aus verschiedenen Regionen des Landes auf die Krim gereist, um die Strecke zu bauen, schrieb er auf Telegram. Zwei weitere Verletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Fläche des Brandes, der nach fünf Stunden gelöscht war, betrug rund 200 Quadratmeter. Das Ermittlungskomitee der Republik Krim eröffnete ein Strafverfahren. Insgesamt wohnten nach Angaben der Behörde mehr als 100 Arbeiter in der Unterkunft. Die Tawrida-Autobahn wurde seit 2017 gebaut und im Sommer 2020 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich eröffnet. Sie verbindet die Städte Kertsch, Simferopol und Sewastopol. Der letzte Streckenabschnitt in der Nähe von Sewastopol wird noch gebaut. Er soll dieses Jahr für den Verkehr freigegeben werden. Mehr zum Thema - Russlands größte Bank eröffnet Filialen auf der Krim

