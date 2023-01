Russlands größte Bank eröffnet Filialen auf der Krim

Sber, die größte Bank Russlands, früher bekannt als Sberbank, nimmt ihre Tätigkeit auf der Krim auf. Vor Kriegsbeginn mit der Ukraine hatte es das Kreditinstitut vermieden, auf der Halbinsel tätig zu werden, da westliche Sanktionen drohten.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images

Die ersten Sber-Filialen werden in der ersten Jahreshälfte auf der Krim eröffnet, teilte der Pressedienst der Bank am Mittwoch mit. "Die Sberbank hat ein Team gebildet und beginnt mit der Arbeit auf der Halbinsel Krim. Die ersten Geldautomaten der Bank wurden bereits aufgestellt". Im Laufe dieses Jahres sollen erste Filialen eröffnen und alle notwendigen Dienstleistungen der Bank eingeführt werden. Kroatien: Anti-russische Sanktionen und verdächtige Transaktionen Laut dem Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, haben die Einwohner der Region sehnlichst darauf gewartet, dass die Bank ihre Tätigkeit auf der Halbinsel aufnimmt. "Es ist kein Geheimnis, dass man früher, um eine Bankkarte zu beantragen, zum nächstgelegenen Büro gehen musste, das sich in Taman befindet, der ersten Siedlung hinter der Krimbrücke. Ich weiß, dass die Menschen in Sewastopol auf die Sberbank gewartet haben", schrieb er. Zu weiteren Plänen in den vier neuen Regionen, die bisher zur Ukraine gehörten, hat sich das größte russische Kreditinstitut noch nicht geäußert. Die Promswjasbank war die erste russische Bank, die ihre Tätigkeit in den neuen Gebieten aufnahm. Im April 2022 verhängten die USA Sanktionen gegen die Bank. Im Sommer hat auch die Europäische Union jegliche Interaktionen mit der Bank verboten. Daraufhin forderte der ständige Vertreter des russischen Präsidenten und stellvertretende Ministerpräsident der Region, Georgi Muradow, große russische Banken, darunter die Sberbank, auf, ihre Büros auf der Halbinsel zu eröffnen. Wladimir Putin selbst sagte, dass russische Banken und Unternehmen, die von den Sanktionen betroffen sind, "sicher auf die Krim und nach Sewastopol kommen können". Mehr zum Thema - Ein Viertel der Russen möchte eine Rente in Höhe 100.000 Rubel – Umfrage

