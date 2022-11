Ein Viertel der Russen möchte eine Rente in Höhe 100.000 Rubel – Umfrage

Einer Umfrage zufolge rechnen Russen mit einem gut gesicherten Ruhestand. Ein Viertel der Befragten möchte eine Rente von mehr als 100.000 Rubel pro Monat. Rund 74 Prozent der Russen sind gewillt, über den Ruhestand hinaus zu arbeiten.

Quelle: Sputnik © Witali Belousow

In Russland ist die Altersvorsorge seit jeher eine Kernfrage. Die russische Nachrichtenagentur RBK hat am Donnerstag die Daten einer Umfrage zusammengefasst, die der Jobsuchdienst Rabota.ru zusammen mit dem privaten Rentenfonds der Sberbank durchgeführt hat. Rund 3.000 Menschen aus allen Gebieten Russlands nahmen an der Umfrage teil. Renten-Kollaps? Arbeitgeberpräsident sieht Rentensystem vor dem Zusammenbruch Rund ein Viertel der befragten Russen (24 Prozent) möchte eine Rente von mehr als 100.000 Rubel (rund 1.600 Euro) pro Monat erhalten. Dies wünschen sich 37 Prozent der IT-Spezialisten und jeweils 28 Prozent der Finanziers und Bauarbeiter. Weitere 16 Prozent der Russen wollen eine Rente von 50.000 bis 60.000 Rubel (rund 800 bis 960 Euro) pro Monat. Dies sagten 20 Prozent der Ärzte und 19 Prozent der Lehrer. Zudem erwarten 20 Prozent der Buchhalter und 19 Prozent der Einzelhändler eine Rente von bis zu 50.000 Tausend Rubel im Monat. Nach Angaben der Umfrage will mit 48 Prozent fast die Hälfte der Befragten die meiste Zeit im Ruhestand mit Hobbys, Gesundheitspflege und Unterhaltung verbringen. Rund 40 Prozent nehmen sich vor, mehr Zeit mit Familie und Enkelkindern zu verbringen, 31 Prozent beabsichtigen zu reisen und 20 Prozent wollen sich mit Selbstbildung beschäftigen. Rund drei Prozent wollen Blogger werden. Gleichzeitig sind 74 Prozent der Russen bereit, im Ruhestand weiterzuarbeiten oder Teilzeitarbeit auszuüben. Unter ihnen sind 47 Prozent Ärzte, 45 Prozent Bauarbeiter und 42 Prozent Lehrer. Jeder Vierte beabsichtigt, das Tätigkeitsfeld zu wechseln, insbesondere in den Bereichen Handel (34 Prozent), Finanzen (32 Prozent), Transport und Logistik (27 Prozent). Gleichzeitig gaben 37 Prozent der Einzelhändler, 33 Prozent der Transportarbeiter und 28 Prozent der Industriearbeiter an, dass sie im Ruhestand nicht arbeiten wollen. Laut den Ergebnissen der vorherigen Umfrage von Rabota.ru und Sberbank vom August benötigt mit 47 Prozent fast die Hälfte der Russen ein monatliches Einkommen zwischen 50.000 und 100.000 Rubel, um im Ruhestand angenehm leben zu können. Dabei wünschen sich 18 Prozent der Befragten eine Rente zwischen 100.000 und 150.000 Rubel (rund 1.600 bis 2.400 Euro) pro Monat zu erhalten. Zehn Prozent benötigen zwischen 150.000 und 200.000 Rubel pro Monat. Gleichzeitig erwarten etwa 84 Prozent der Befragten, neben der staatlichen Rente ein zusätzliches Einkommen zu erhalten. Hiervon planen 46 Prozent, von ihren Ersparnissen zu leben und 43 Prozent rechnen mit passiven Einkommen aus Einlagen, Investitionen und Sparkonten. Mehr zum Thema - Gut ein Viertel der Rentner müssen mit weniger als 1.000 Euro netto auskommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.