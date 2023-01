Lawrow bestätigt, vom ägyptischen Außenminister eine US-Botschaft zur Ukraine erhalten zu haben

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat angegeben, von seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri eine US-Botschaft zur Ukraine erhalten zu haben. Darin habe die US-amerikanische Seite Russland erneut aufgefordert, sich aus der Ukraine zurückziehen, so Lawrow.

Quelle: Sputnik © ALEXEI MAIJSCHEW

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat am Dienstag gegenüber Journalisten angegeben, dass sein ägyptischer Amtskollege Samih Schukri ihm eine Botschaft von US-Außenminister Antony Blinken übergeben habe. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen mit Schukri in Moskau teilte Lawrow mit: "Der Herr Minister antwortete auf die vorherige Frage und merkte an, er habe eine bestimmte Botschaft von Außenminister Blinken übermittelt, der kürzlich zu Besuch in Kairo war. Ich bestätige dies." In dieser Mitteilung sei es erneut um die Aufforderungen gegangen, dass sich Russland zurückziehen müsse und dann alles gut sein werde. In diesem Zusammenhang stellte der russische Außenminister klar: "Wir haben immer gesagt, dass Russland bereit ist, sich jeden – ich betone dieses Wort – ernsthaften Vorschlag anzuhören, der darauf abzielt, die gesamte aktuelle Situation in ihrem umfassenden Kontext zu meistern." Es gebe aber noch etwas, das Blinken nicht vermittelt habe, so Lawrow. Den zweiten Teil des Appells, bei dem es sich um das wahre Interesse der USA und des Westens handle, habe NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei seinem jüngsten Besuch in Südkorea dargelegt. Analyse Die Uran-Munition westlicher Panzer ist eine nukleare Bedrohung In einer Rede habe dieser erklärt, dass Russland verlieren müsse, dass es eine Niederlage erleiden müsse und dass der Westen nicht zulassen könne, dass die Ukraine verliert, denn dann werde der Westen, aber auch die ganze Welt verlieren. Stoltenberg, so der russische Minister, habe sich die Freiheit genommen, nicht nur im Namen der NATO-Staaten zu sprechen, sondern auch im Namen aller anderen Länder der Welt. Es sei alles klar genug, es gehe hier überhaupt nicht um die Ukraine. Lawrow betonte: "Das Kiewer Regime, das keine Unabhängigkeit hat, erfüllt den Willen des Souveräns – der USA und des restlichen Teils des Westens, den Washington sich untertan gemacht hat –, um jegliche Ereignisse auf der Weltbühne zu verhindern, die den Anspruch der USA auf Hegemonie in der modernen Welt irgendwie in Frage stellen würden." Mehr zum Thema - Ex-Präsident Poroschenko über Minsker Abkommen: Ukraine brauchte Zeit für Aufbau der Armee

