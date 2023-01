Verstoß gegen Moskaus Sanktionen: Mandellieferung aus USA im Gebiet Saratow vernichtet

Obwohl Russland ein Lebensmittelembargo gegen diese Güter verhängt hatte, wurde im Gebiet Saratow eine verbotene Lieferung von Mandeln aus den Vereinigten Staaten von Zollbeamten entdeckt. Die mit den Sanktionen belegten Waren wurden vernichtet.

Quelle: Sputnik © Vitaly Nevar

Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die russische Regulierungsbehörde Rosselchosnadsor mitteilt, wurde eine Lieferung von 41,4 Tonnen Mandeln aus den USA, die unter Missachtung des Einfuhrverbots nach Russland gelangt war, im Gebiet Saratow gesichtet. Nowak: Trotz aller Sanktionen wird russisches Öl gekauft – Preiseinbruch nur vorübergehend Beamte des Saratower Zolls und der Grenzschutzabteilung des Föderalen Sicherheitsdienstes haben bei einer Grenzkontrolle an der russisch-kasachischen Grenze zwei Lastwagen mit Mandeln angehalten, die auf dem Weg von Kasachstan nach Moskau waren, so die Agentur. "Bei der Überprüfung der Verpackungsetiketten stellte ein staatlicher Inspektor der Behörde Rosselchosnadsor für die Gebiete Saratow und Samara fest, dass das Produkt aus den USA stammte", teilt die Kontrollbehörde in einer Erklärung mit. Mandeln sowie eine ganze Reihe weiterer in den USA produzierter Waren unterliegen einem Lebensmittelembargo, das Moskau im Jahr 2014 als Antwort auf antirussische Sanktionen verhängt hat. Doch immer wieder versuchen US-Lieferanten, die Sanktionen zu umgehen, nun vor allem auf der Route über Kasachstan. Interfax berichtet: "Die Mandeln wurden zur Vernichtung freigegeben und in einem Produktionsschredder zerkleinert. Dies geschah gemäß den geltenden Vorschriften unter der Aufsicht von Beamten der Behörde Rosselchosnadsor in Anwesenheit eines Vertreters des Ladungseigentümers, eines Vertreters der Transportstaatsanwaltschaft sowie zweier unbeteiligter unabhängiger Personen, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezeugten. Der Vorgang wurde auf Video aufgezeichnet." Im Jahr 2014 wurde von Russland ein Lebensmittelembargo eingeführt, nachdem die USA und die EU-Länder Sanktionen gegen das Land verhängt hatten. Das Embargo gilt für Fleisch, Wurstwaren, Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse, Obst, Milchprodukte und einige andere Erzeugnisse mit Ursprung in den USA, den EU-Ländern, Kanada, Australien, Norwegen, der Ukraine, Albanien, Montenegro, Island, Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich. Mit der Fortsetzung der westlichen Sanktionen verlängerte die Russische Föderation ihre Vergeltungsmaßnahmen, die bis Ende des Jahres 2023 in Kraft sind. Westlichen Lieferquellen wurden vollständig durch inländische und anderweitige Lieferanten ersetzt. Mehr zum Thema - Die EU beschließt ihr neuntes Sanktionspaket gegen Russland

