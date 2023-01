Russische Armee erhält weitere Charge moderner T-90M-Panzer

Eine weitere Charge moderner russischer T-90M-Panzer steht dem russischen Militär zur Verfügung. In Kürze werden die Kampfpanzer an die Front in der Ukraine entsandt. Bei der Fertigung der modernisierten Version wurde auch eine Tradition aus Sowjetzeiten wiederbelebt.

Quelle: Sputnik © Kirill Kallinikow

In der Stadt Nischni Tagil im Ural wurden weitere Hightech-Panzer vom Typ T-90M Proryw (dt.: Durchbruch) produziert. Die neue Charge steht nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Kürze bereit, um direkt an die Front in der Ukraine verbracht zu werden. In einer Erklärung des Militärressorts heißt es: "Auf dem Testgelände werden die Laufeigenschaften, die Zuverlässigkeit der Aufhängung und die Feuerkraft der Kanonen getestet. Panzer, die den Test erfolgreich bestanden haben, werden in Staffeln in die Zone der speziellen Militäroperation geschickt." Der T-90M ist eine modernisierte Version des Kampfpanzers T-90A. Dem Verteidigungsministerium zufolge werde der weiterentwickelte Panzer auf der Grundlage der Wünsche der Panzermannschaften und der Erfahrungen aus dem Einsatz in der Ukraine gefertigt. Der T-90M werde in der Panzertruppe sehr hoch bewertet. Russlands Minister für Industrie und Handel Denis Manturow machte deutlich, was den T-90M Proryw von seinem Vorgänger unterscheidet: "Sie sind mit einem neuen Turm, einem dynamischen Schutz der neuen Generation, einer neuen Kanone, moderner Kommunikationsausrüstung, einem stärkeren Treibwerk und vielem mehr ausgestattet." Bei den Panzerbauern in Nischni Tagil gibt es eine alte Tradition, einen kleinen Weihnachtsbaum auf die Wanne des Fahrzeugs zu stellen, mit dem der Staatsauftrag abgeschlossen wird. Dies war während des Großen Vaterländischen Krieges Sitte geworden, als die erste Charge von T-34-Panzern am Vorabend des Jahres 1942 die Fabrikhalle verlassen hatte. In den Zeiten der Sowjetunion feierten die Fabrikarbeiter die Fertigstellung des Jahresplans für die Produktion von Militärausrüstung mit einem Weihnachtsbaum. Aktuell geht es um die Erfüllung des staatlichen Verteidigungsauftrags. Unterdessen kündigte die Fabrik an, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um die Produktion zu steigern. Kirill Poljaschow, der Leiter der Personalabteilung, erklärte, man sei bereit, junge Arbeitskräfte mit Fachkenntnissen aufzunehmen und sie in den Berufen auszubilden, die in der Fabrik derzeit gefragt seien. Mehr zum Thema - Der modernisierte BREM-1M: Die Vervollkommnung von Russlands Bergepanzerflotte

