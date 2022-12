Umfrage: Russlands Volk vertraut Putin mehr als vor einem Jahr

Das Vertrauen der Menschen in Russland in ihren Präsidenten und ihre Zufriedenheit mit seiner Arbeit sind gestiegen. Gründe hierfür sind laut Meinungsforschern die mentale Anpassung der Russen an die neue Situation und die Konsolidierung der Gesellschaft um die Flagge.

Quelle: Sputnik © Maxim Blinow

Der Jahresdurchschnittswert für das Vertrauen der russischen Bürger in den Präsidenten Wladimir Putin beträgt 78 Prozent. Diesen Wert gab Valeri Fjodorow, der Geschäftsleiter des Meinungsforschungsinstituts WZIOM, bekannt. Insbesondere die Werte für den Monat November für die Jahre 2021 und 2022 unterscheiden sich drastisch. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert: "Vergleichen wir den November 2021 mit dem November 2022, sehen wir: Damals sprachen 64 Prozent der Befragten Vertrauen gegenüber Putin aus, und in diesem November bis zu 79 Prozent. Misstrauen sprachen im Vorjahr 31 Prozent aus und in diesem 17 Prozent." Eine ähnlich positive Wandlung der öffentlichen Meinung stellte das Meinungsforschungsinstitut auch im Hinblick auf die Tätigkeit des Präsidenten fest. Fjodorow wörtlich: "Im Jahresdurchschnitt 2022 zeigten sich 75 Prozent der Befragten mit der Tätigkeit des Präsidenten Russlands zufrieden. Zu Beginn des laufenden Jahres war dieser Wert minimal – 64 bis 66 Prozent im Januar und Februar. Doch schon im März wurde ein rekordverdächtiger, sprunghafter Anstieg registriert – auf 78 Prozent, im April waren es 79 Prozent und so weiter." Wladimir Putin: "Unser Ziel besteht in Vereinigung des russischen Volkes" Der WZIOM-Geschäftsleiter bringt beide positiven Meinungswandlungen beim russischen Volk vor allem mit dessen "Vereinigung um die Flagge" in Verbindung: "Wie Putin bewertet wird, ist eine Bewertung für uns als Gesellschaft, wie einig wir untereinander sind. Je höher der Umfragewert, desto höher der Grad der Konsolidierung der Öffentlichkeit." Zudem hätten sich die meisten Bürger des Landes an die neue Situation seit dem Jahresbeginn gewöhnt und angepasst, was aber auch für die Medienlandschaft gelte. Zudem hätten mehrere Kreml-Kritiker Russland verlassen. Die Zufriedenheit der Menschen mit der Innenpolitik der Regierung als Ganzes stieg von 31 Prozent der Befragten im Vorjahr auf 41 Prozent an. Der Zufriedenheitsindex zeigte sogar einen noch höheren Anstieg auf nahezu das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr. Befragt wurden 1.600 volljährige russische Staatsbürger in 80 Gebieten der Russischen Föderation. Mehr zum Thema – Das postsowjetische Russland ist tot – Eine Transformation mit offenem Ausgang

