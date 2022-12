Wladimir Putin: "Unser Ziel besteht in Vereinigung des russischen Volkes"

Präsident Wladimir Putin verteidigte erneut die russische Position im Ukraine-Krieg. Moskau bevorzuge immer die friedliche Lösung der Konflikte, aber in diesem Fall sei keine andere Wahl geblieben, als auf militärische Weise das russische Volk zu schützen, so Putin.

Quelle: Sputnik © Waleri Scharifulin

In einem Interview für die Sendung Moskau. Kreml. Putin hat sich der russische Staatschef Wladimir Putin überzeugt gezeigt, dass das russische Militär in Bezug auf den Ukraine-Konflikt in der richtigen Weise agiert. In der Ukraine verteidige Moskau die Interessen "unserer Bürger und Menschen". Weiter hieß es: "Wir haben einfach keine andere Wahl, als unsere Bürger zu schützen." Gleichzeitig brachte der russische Präsident die Bereitschaft zum Ausdruck, "mit allen Beteiligten zu verhandeln". Es sei nicht die russische Regierung, die auf Gespräche verzichte. Ukrainischer Beschuss von Cherson: 16 Tote, 55 Verletzte – Kiew will Schuld auf Russland abwälzen Ferner wies der Präsident darauf hin, dass Russland immer danach gestrebt habe, alle Streitigkeiten auf friedlichem Wege zu lösen. Die Gegenpartei sei aber anders eingestellt gewesen. Russland sei einfach nicht umhingekommen, im Jahr 2014 die Krim-Bewohner zu schützen und ihre Wahl zu unterstützen. Alles habe damals angefangen, so der Präsident. Nach Ansicht des russischen Staatsoberhaupts seien die Hintergründe des Ukraine-Konflikts auf die westliche Politik zurückzuführen, Russland nach dem Motto "teile und herrsche" zerstückeln zu wollen: "Sie haben immer versucht, uns zu teilen. Sie tun es auch heute. Dabei besteht unser Ziel im Gegenteil in der Vereinigung des russischen Volkes." Überdies erklärte Putin, dass 99,9 Prozent der Russen bereit seien, "alles für die Interessen des Vaterlandes zu opfern". Dabei verurteile der russische Präsident diejenigen nicht, die sich angesichts der Militäroperation in der Ukraine nicht als wahre Patrioten erwiesen hätten. In jeder Gesellschaft gebe es Menschen, die "in erster Linie an ihre persönlichen Interessen denken". Jeder habe das Recht auf Wahlfreiheit, fasste der Präsident zusammen. Der Westen liefert, was er kann – Russland zeigt, was davon bereits zerstört ist Wladimir Putin wurde im Rahmen der Sendung auch auf die geplante Lieferung einer Batterie des Flugabwehrraketen-Systems Patriot durch Washington an die Ukraine angesprochen. "Natürlich werden wir sie auslöschen, zu 100 Prozent", so Putin. Am 21. Dezember hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij auf Einladung von US-Staatschef Joe Biden Washington besucht. Die US-Regierung sagte zu, der Ukraine eine Batterie des fortschrittlichen Systems MIM-104 Patriot zu liefern, für dessen Bedienung Dutzende geschulte Soldaten erforderlich sind. Die Ausbildung dauert normalerweise Monate. Mehr zum Thema - US-"Patriots" versagten gegen Uralt-Raketen – jetzt sollen sie der Ukraine gegen Russland helfen

