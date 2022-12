Nach Angriff auf die Krim-Brücke: Wird Russland einen unverwundbaren Korridor zur Halbinsel bauen?

In Russland wird ein neues großes Infrastrukturprojekt diskutiert: der Bau einer Hochgeschwindigkeitsstraße, die Simferopol und Rostow am Don verbinden soll. Die Route über den Landkorridor im Donbass und in der Region Asowsches Meer soll die Krimbrücke entlasten.

Eine Analyse von Andrei Pestschikow und Michail Moschkin Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Vorschlag zum Bau der Autobahn Simferopol-Rostow am Don unterstützt, der dem Staatsoberhaupt vom amtierenden Gouverneur des Gebiets Saporoschje, Jewgeni Balizki, vorgelegt wurde. Dies teilte der Leiter des Gebiets am Freitag im Fernsehsender Rossija 24 mit. Laut Balizki wird die vierspurige Straße analog zur föderalen Autobahn Tawrida, die 2020 eröffnet wurde, eine Straße von föderaler Bedeutung für die Städte Kertsch – Simferopol – Sewastopol sein und dazu beitragen, die Verkehrsbelastung auf der Krimbrücke zu verringern. Die umfangreichen Bauarbeiten werden im Januar beginnen, sagte Balizki. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Die Planungsunterlagen sind in Vorbereitung. Dies wird der nächste große Schritt beim Wiederaufbau der Straßeninfrastruktur im Gebiet sein." Aus den Aussagen Balizkis geht hervor, dass die Grundlagen für neue Verkehrswege bereits geschaffen wurden. Der Leiter von Saporoschje sagte: "Die 107 Kilometer lange Straße Melitopol-Berdjansk ist bereits vollständig fertiggestellt. Der Bau der Straße, die Melitopol mit Simferopol verbinden wird, ist zu 50 Prozent abgeschlossen, die Arbeiten gehen weiter." Balizki fasst zusammen: "Das Tempo ist gut, wir sind auf dem Weg zur Wiederherstellung der Infrastruktur und des Straßennetzes in dem Gebiet, das seit Jahrzehnten nicht mehr instandgehalten wurde." Generell hätten die Behörden des Gebiets Saporoschje in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, die Kapazität der bestehenden Strecken zu erhöhen, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler Iwan Lisan gegenüber der Zeitung Wsgljad. Er sagte: "Die Straße war nicht sehr beliebt, da die Strecke entlang der nördlichen Priasowje-Region von West nach Ost seit 2014 von der DVR kontrolliert wird und kein Verkehr mehr stattfindet. Daher befand sich das ohnehin veraltete Verkehrsnetz in einem traurigen Zustand. Aber jetzt ist sie repariert worden, und die Behörden gehen davon aus, dass sie erweitert werden muss." Meinung Die Ukraine beneidet den Wiederaufbau von Mariupol Er schätzt, dass mit dem Straßenbau zu jeder Jahreszeit begonnen werden kann und dass vorbereitende Arbeiten, etwa das Abtragen von Erdreich und der Transport von Schotter vom DVR, auch bei Minusgraden durchgeführt werden können. Lisan ist zuversichtlich, dass die winterlichen Wetterbedingungen die Umsetzung der Pläne nicht behindern werden. Er sagte: "Das Wichtigste ist, dass wir diesen Prozess kompetent durchführen." Nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers sei es beim Bau einer neuen Trasse sinnvoller, bestehende Straßen zu verbreitern, als eine neue Strecke von Grund aufzubauen, was sehr teuer wäre. Lisan erklärte: "Warum sollte man eine Straße duplizieren, die bereits auf einer akzeptablen Strecke liegt? Irgendwo müssen Umgehungsstraßen gebaut werden, zum Beispiel um Mariupol, damit die Lastwagen nicht durch das Stadtzentrum fahren müssen. Man hat uns versprochen, in den nächsten zwei Jahren die Umgehungsstraße um Rostow am Don fertigzustellen." Die neue Autobahn, über die Balizki berichtete, würde offenbar vom Gebiet Rostow durch den südlichen Teil der DVR, die Gebiete Saporoschje und Cherson und weiter durch die Landenge von Perekop zur Krim führen. Der Südwesten des Donbass, die Region Priasowje und die gesamte östliche Schwarzmeerregion wurden bereits in den ersten Wochen der russischen militärischen Sonderoperation befreit, abgesehen von den Kämpfen um Mariupol. Diese Gebiete, die seit dem 4. Oktober zu Russland gehören, bilden einen Landkorridor, der die Krim mit dem Rest des Landes verbindet. Ukraine droht mit weiteren Explosionen in Russland Wie die Zeitung Wsgljad feststellte, birgt der Abzug der russischen Truppen aus Cherson nach Ansicht von Experten neue Risiken für den oben genannten Korridor. Andererseits habe der Angriff auf die Krim-Brücke am 8. Oktober gezeigt, dass alternative Routen sowohl militärisch als auch wirtschaftlich von besonderer Bedeutung seien, sagte Wladimir Rogow, Leiter der Saporoschje-Bewegung "Wir sind mit Russland zusammen", Anfang November. Seinerseits betonte der Militärexperte Wladislaw Schurygin, dass die Straße während der Bauphase gegen mögliche Angriffe der ukrainischen Streitkräfte verteidigt werden muss. Er unterstreicht: "Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Sonderoperation im Januar abschließen können. Daher wird die Ukraine alles tun, um den Bau dieser Autobahn zu verhindern, obwohl es sich eher um eine Umgestaltung der schon immer existierenden Straße zwischen Moskau und Sewastopol handelt." Die neue Autobahn sei jedoch von hoher strategischer Bedeutung, da sie die direkteste und schnellste Straße zur Krim sein werde, erklärte der Experte. Schurygin sagte: "Jetzt ist der Weg zur Halbinsel 500 Kilometer länger, als er auf direktem Weg sein wird. Zwei Straßen zur Krim zu kappen, von denen eine eine Landverbindung wäre, ist fast unmöglich." Auf jeden Fall sei der Landweg nicht so anfällig wie die Krim-Brücke, die rund um die Uhr bewacht werden müsse, sagte Wadim Kosjulin, der Leiter des Zentrums für globale Studien und internationale Beziehungen am Institut für aktuelle internationale Probleme der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums. Er betonte: "Eine Autobahn ist widerstandsfähiger gegen eine Vielzahl von Bedrohungen. Das ist ihre wichtigste strategische Bedeutung." Kosjulin ist überzeugt, dass der Bau der neuen Autobahn die Verkehrsprobleme der Krim endgültig lösen und zur wirtschaftlichen Entwicklung der neuen Gebiete beitragen wird. Er glaubt: "Diese Autobahn ist in erster Linie für die Entwicklung des Tourismus, der Logistik und der Versorgung notwendig. Die Straße wird die Erschließung der angrenzenden Gebiete ermöglichen und sie miteinander verbinden. Dieses Projekt bietet Möglichkeiten für die Entwicklung von Unternehmen, den Bau neuer Infrastruktureinrichtungen und Städte. Die Anbindung des Gebiets ist wichtig für die neuen Gebiete Russlands." Der Wirtschaftswissenschaftler Iwan Lisan bezeichnete den Bau der Autobahn Simferopol-Rostow am Don als logistische Vorarbeit für die weitere wirtschaftliche Integration dieser Gebiete in die Russische Föderation. Seiner Meinung nach eignen sich die Region Priasowje und die Küstenstädte für ein großes Feriengebiet. Zu diesem Zweck sollte man auch in den Wiederaufbau des Flughafens von Mariupol und in den Bau einer neuen Stadt auf der Arabat-Nehrung, einem schmalen und langen Landstreifen im nordöstlichen Teil der Halbinsel Krim, investieren. Übersetzt aus dem Russischen, zuerst erschienen bei Wsgljad. Mehr zum Thema - Putin macht Probefahrt über wiederhergestellte Krim-Brücke

