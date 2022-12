Russland: Explosion und Brand an Gasleitung

Eine Explosion ereignete sich an einer Gasleitung in der russischen Republik Tschuwaschien. Drei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Ein Mensch sei verletzt worden. Die Pipeline, die den Brennstoff aus Sibirien nach Europa brachte, ist derzeit geschlossen.

Quelle: Sputnik © Ruslan Kriwobok

Zwischen dem Dorf Kalinino und dem Dorf Jambachtino in Tschuwaschien kam es zu einem Leck an der unterirdischen Gasleitung Urengoi–Pomary–Uschhorod. Eine Explosion und ein Brand waren die Folgen. Der Transport durch die Pipeline, die den Brennstoff aus Sibirien nach Europa gebracht hat, sei jetzt gestoppt, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die russische Nachrichtenagentur RBK veröffentlichte ein Video, auf dem der Brand zu sehen ist. Der Pressedienst des regionalen Notstandsdienstes teilte gegenüber RIA Nowosti mit: "Der Brand einer unterirdischen Gasleitung in der Nähe des Dorfes Jambachtino im Bezirk Wurnarski wurde am Dienstag um 13.44 Uhr gemeldet. Nach vorläufigen Aufgaben wurde der Brand durch ein Gasleck in einer unterirdischen Gasleitung verursacht." Vier Löschfahrzeuge seien vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Der Pressedienst des Oberhauptes der Republik Tschuwaschien teilte mit, dass vor dem Brand Wartungsarbeiten vor Ort durchgeführt worden seien. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RBK seien bei der Explosion an der Gasleitung drei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Es soll sich um Mitarbeiter handeln, die die Gasleitung reparierten. Mehr zum Thema – Russland: Explosion und Brand in Raffinerie – zwei Tote

