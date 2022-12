Lawrow: "Gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa vollständig den USA unterworfen"

Die westeuropäischen Staaten unterwerfen sich in Sachen Verteidigung vollständig den USA, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Moskau lehne eine europäischer Sicherheit ohne Russland und Weißrussland ab.

Quelle: AFP © Mikhail Metzel/Sputnik/AFP

Laut dem russischen Außenminister Sergei Lawrow braucht Moskau nicht die Art von europäischer Sicherheit, die der Westen ohne Russland und Weißrussland aufzubauen versucht. Während einer Videokonferenz am Donnerstag sagte Lawrow: "[Der Westen] versucht bereits, eine Sicherheitsarchitektur [in Europa] ohne Russland und Belarus aufzubauen. Wir brauchen eine solche Sicherheit nicht." Er fügte hinzu: "Die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa läuft jetzt darauf hinaus, dass sie vollständig den USA unterworfen ist." Vor einigen Jahren habe es in Frankreich und Deutschland Diskussionen über die Schaffung einer eigenen europäischen Streitmacht gegeben, so Lawrow. Diese Ideen seien jedoch inzwischen ad acta gelegt worden, da sowohl Paris als auch Berlin erklärten, sie würden sich an den von den USA geführten NATO-Block halten. Mehr zum Thema – Schoigu: Mehr als 300.000 Reservisten bereit, "Kampf- und Spezialaufgaben" zu erfüllen

