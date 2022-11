Nach Kritik an WM-Star Gaël Ondoua wegen Schuhen mit Russland-Fahne – FIFA will keine Strafe

Kameruns Mittelfeldspieler Gaël Ondoua hat beim WM-Spiel in Katar Schuhe mit einer russischen Flagge getragen. Trotz der Aufrufe aus Norwegen, den Fußballer dafür zu bestrafen, gab der Weltfußballverband FIFA bekannt, es werde keine Sanktionen gegen den Spieler geben.

Quelle: AFP © GIUSEPPE CACACE

Gaël Ondoua (27), der bei der WM in Katar für Kameruns Nationalmannschaft spielt, hat sich beim Gruppenspiel gegen die Schweiz am vergangenen Donnerstag mit Schuhen mit einer russischen Flagge gezeigt. Daraufhin hat Berit Lindeman, die Generalsekretärin des norwegischen Helsinki-Komitees, Ondoua kritisiert und von einem "politischen Zeichen" gesprochen, das als Unterstützung für ein "verbotenes Team" aus Russland wahrgenommen werde. Aufgrund der Militäroperation in der Ukraine hatten die FIFA und der europäische Fußballverband (UEFA) russische Klubs auf unbestimmte Zeit von der Teilnahme an internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. WM in Katar: US-Trainer entschuldigt sich nach Iran-Flaggen-Skandal Auch der Fußballexperte des norwegischen öffentlich-rechtlichen Senders NRK Carl-Erik Torp sprach von einer "Provokation für extrem viele Menschen" und forderte eine Strafe für den Kameruner. Ondoua habe einen "völligen Mangel an Feingefühl" aufgewiesen, ihm fehle jedes Verständnis für die angespannte Situation, in der sich Europa derzeit befinde, sagte Torp. FIFA-Sprecher Giovanni Marti bestätigte inzwischen laut NRK auf Anfrage, dass der Disziplinarausschuss die Angelegenheit kenne und dass er kein Problem im Zusammenhang mit Ondouas Schuhwahl sehe, weil dieser in Russland aufgewachsen sei und eine doppelte Staatsbürgerschaft besitze. "Er kommt aus Kamerun und Russland, und das ist nur die Flagge seines Landes." Ondoua reagierte auf die Vorwürfe auf seinem Telegram-Kanal. Die russische Flagge sei ein Zeichen des Respekts vor dem Land, in dem er aufgewachsen sei und seine Fußballkarriere gestartet habe, schrieb er auf Russisch. "Meine Verwandten leben in Russland und sind immer bei mir. Das ist unser gemeinsames Zuhause. Ich spiele seit vielen Jahren in Schuhen mit russischer Flagge und werde mit dieser Tradition nicht brechen." Der 27-Jährige startete seine Fußballkarriere in der Jugendmannschaft des russischen Fußballklubs Lokomotive Moskau. Seitdem spielte er für mehrere russische Mannschaften. Aktuell vertritt Ondoua den FC Hannover 96. Mehr zum Thema - Israelische Journalisten beklagen "Demütigung" bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.