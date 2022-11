Israelische Journalisten beklagen "Demütigung" bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar

Israelische Sportjournalisten berichten von Demütigungen bei der Fußball-WM in Katar, da Fußballfans aus dem Nahen Osten sich weigern, mit ihnen zu sprechen. Israel hatte in den letzten Jahren Vereinbarungen mit vier arabischen Staaten zur Normalisierung der Beziehungen geschlossen.

Quelle: AFP © Anne Christine Poujoulat

Israelische Reporter, die über die Fußballweltmeisterschaft in Katar berichten, haben sich über "Demütigung" und "Hass" beschwert, weil Fußballfans aus aller Welt sich weigern, mit ihnen zu sprechen. In Dutzenden von Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, sind Fußballfans zu sehen, die den israelischen Reportern die kalte Schulter zeigen, sobald sie ihr Herkunftsland entdecken. A thread of World Cup football fans refusing to speak to isreali channels pic.twitter.com/N7NOoZXYPm — Richard Medhurst (@richimedhurst) November 27, 2022 Israelische Sportjournalisten berichten von zahlreichen Anfeindungen bei der Fußball-WM in Katar. "Wir spüren Hass, sind von Feindseligkeit umgeben und nicht erwünscht", schrieben zwei Reporter der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth. "Auf den Straßen folgten uns Palästinenser, Iraner, Katarer, Marokkaner, Jordanier, Syrier, Ägypter und Libanesen, die uns hasserfüllt anstarrten." مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع اسرائيلي مقطع للتاريخ.. pic.twitter.com/VnWznAUBcU — عمر .. لا لزيادة الانتاج (@oamaz7) November 26, 2022 Ohad Hemo vom israelischen Channel 12 sagte, Israel habe in den letzten Jahren zwar Vereinbarungen mit vier arabischen Staaten – den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan – geschlossen. Von vielen Menschen auf der Straße werde dies jedoch nicht unterstützt, "und vielen von ihnen gefällt unsere Anwesenheit hier nicht". Die Situation hat sogar israelische Journalisten gezwungen, unbeholfen so zu tun, als kämen sie aus einem anderen Land. Israeli reporter denies he’s from #Israel after being spotted by a football fan at the World Cup in #Qatar. pic.twitter.com/P4KZNmBjQj — In Context (@incontextmedia) November 25, 2022 In einem Sonntagsartikel der auflagenstärksten israelischen Zeitung Israel Hayom wird beklagt, dass die Fußballweltmeisterschaft in dem Golfstaat Israel mit einer unangenehmen Wahrheit und einer harten Realität konfrontiert habe, die für die Israelis äußerst schmerzhaft sei. "Denn zum ersten Mal haben all jene Israelis, die bisher so begeistert von der arabischen Welt oder dem Persischen Golf waren, nun den ersten bitteren Geschmack der Ablehnung, der Missachtung und der Weigerung, Israelis in einem arabisch-muslimischen Staat zu akzeptieren, zu spüren bekommen." Obwohl Katar Israel nicht offiziell anerkennt, hat Doha im Rahmen einer von der FIFA vermittelten Vereinbarung Direktflüge von Tel Aviv aus zugelassen. Dies nährte im Westen die Hoffnung, dass Katar sich den VAE, Bahrain, Sudan und Marokko anschließen und das Abraham-Abkommen unterzeichnen würde. Mehr zum Thema – Ben Gvir fordert nach Anschlag Tötung von Palästinensern – Sicherheitskameras in Jerusalem gehackt

