Verzicht auf Neujahrsfeierlichkeiten in Moskau? Bürgermeister für Abstimmung unter Einwohnern

Mehrere Gebiete Russlands haben beschlossen, vor dem Hintergrund der Militäroperation in der Ukraine auf groß angelegte Feiern zu Silvester zu verzichten. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin hat nun die Einwohner aufgefordert, online ihre Entscheidung zu treffen.

Quelle: AFP © DIMITAR DILKOFF

Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin hat auf seinem Blog den Einwohnern der russischen Hauptstadt vorgeschlagen, sich in einer Online-Abstimmung für oder gegen ausgiebige Feierlichkeiten anlässlich des Neujahrsfestes auszusprechen. Sobjanin selbst lehnt die Idee ab, wegen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine auf Neujahrsfeierlichkeiten zu verzichten. "Vielleicht sollten wir Neujahrsveranstaltungen doch nicht absagen." Sein Vorschlag ist, das "Fest unseren Soldaten und Menschen zu widmen, die unermüdlich in der Verteidigungsindustrie arbeiten, Verteidigungsanlagen bauen und zerstörte Häuser wiederaufbauen". Sobjanins Ansicht nach sollte man sich nicht entmutigen lassen und die bei den Neujahrsveranstaltungen erzielten Einnahmen zur Unterstützung der Soldaten verwenden. "In seiner jahrhundertealten Geschichte hat unser Land viele tragische Ereignisse erlebt. Und vielleicht war eine der dramatischsten die Schlacht um Moskau im Jahr 1941. Die Menschen, das Land, die Wirtschaft waren enormen Belastungen ausgesetzt. Jeder Kopeke zählte." Trotz aller Widrigkeiten habe man damals gefeiert, in den Schützengräben und Luftschutzbunkern, in Werken und Fabriken, aber auch im Bolschoi-Theater und in den Stadtparks. Das Schlimmste sei, "wenn die Menschen und das Land in Depressionen verfallen, ihre Traditionen vergessen und menschliche Freuden ablehnen", schrieb Moskaus Bürgermeister. Das sei genau das, was der Feind beabsichtige. Aber das sei damals nicht passiert. "Und heute, wo Tausende Männer, Ehemänner, Väter und Söhne für die Unabhängigkeit unseres Mutterlandes kämpfen, wenn Blut vergossen wird, wenn Hunderttausende Zivilisten leiden, stehen auch wir vor einer Wahl." Moskauer Bürgermeister: Teilmobilmachung in Russlands Hauptstadt beendet Sobjanin appellierte an die Einwohner, auf dem Online-Portal "Aktiver Bürger" abzustimmen, ob die Neujahrsfeierlichkeiten aus "vermeintlichen Gründen der Sparsamkeit und wegen eines gekünstelten Mitgefühls" abgesagt werden sollten oder ob man "trotz der tragischen Umstände noch immer Mensch sein kann". Laut den Angaben auf dem Portal haben inzwischen mehr als 200.000 Bürger Moskaus abgestimmt, wie das Neujahrsfest in der Hauptstadt gefeiert werden soll. Rund 53 Prozent befürworten die Neujahrsdekorationen, lehnen jedoch öffentliche Veranstaltungen ab. Die jüngste Umfrage des russischen Meinungsforschungsinstituts VZIOM hat ergeben, dass 74 Prozent der Befragten bereit sind, die Entscheidung zur Absage von Stadtfesten anlässlich des Neujahrs zu unterstützen, 17 Prozent waren dagegen. Mehr zum Thema - Moskau baut Sonderwirtschaftszone für IT- und Hightech-Unternehmen weiter aus

