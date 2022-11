Vize-Gouverneur von Cherson stirbt bei Verkehrsunfall

Der stellvertretende Interimsgouverneur des Gebiets Cherson, Kirill Stremoussow, ist tot. Dies bestätigt die Verwaltung der Region. Stremoussow soll demnach bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein.

Quelle: Sputnik © IWAN RODIONOW

Die Pressestelle des Gebiets Cherson hat am Mittwochnachmittag den Tod von Kirill Stremoussow bestätigt. Nach Medienberichten soll der stellvertretende Interimsgouverneur der Region, die Russland seit dem 30. September offiziell zu seinem Staatsgebiet zählt, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein. Sein Fahrer soll den Verkehrsunfall überlebt haben. ⚡️ Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщает пресс-секретарь главы региона:https://t.co/IMkqiaP6KTpic.twitter.com/q2FDBNYQ83 — ТАСС (@tass_agency) November 9, 2022 Stremoussow wurde im Jahr 1976 im Gebiet Donezk geboren. Er absolvierte die Westukrainische nationale Universität. Im Gebiet Cherson leitete er die Abteilung der Sozialistischen Partei der Ukraine. Vor dem Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine am 24. Februar 2022 engagierte sich Stremoussow in Cherson als Bürgeraktivist. Als Russland das Gebiet unter seine Kontrolle nahm, wurde er zum stellvertretenden Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung ernannt. Mehr Informationen in Kürze... Mehr zum Thema - "Wir werden so viele Leben wie möglich retten" – Evakuierung von Cherson geht weiter

