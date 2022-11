Russland: Feuer in Club in Kostroma – mindestens 13 Tote

In der russischen Stadt Kostroma ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen, bei dem laut Medienberichten mindestens 13 Menschen getötet wurden. Behörden zufolge könnte die Verwendung von Pyrotechnik der Grund für das Feuer gewesen sein. Der Brandherd ist bereits gelöscht.

Quelle: Sputnik © Pressestelle des Katastrophenschutzministeriums des Gebietes Kostroma

Heute Nacht ist es in dem Club Poligon in der russischen Stadt Kostroma zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Um 02:37 ging bei der örtlichen Feuerwehr die Meldung über den Vorfall ein. Laut dem Pressedienst des russischen Katastrophenschutzministeriums wurden aus dem brennenden und den umliegenden Gebäuden 250 Menschen evakuiert. Es seien 50 Personen und 20 Fahrzeuge an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Als mögliche Brandursache wird die Explosion eines Feuerwerkskörpers oder anderer pyrotechnischer Gegenstände vermutet. Der Untersuchungsausschuss hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Bei dem Feuer starben laut RIA Nowosti mindestens 13 Personen, wobei weitere vier Brandverletzungen erlitten. Ichtijar Mirsokew, Abgeordneter der Gebietsduma von Kostroma und Besitzer des Cafés, versprach, den Familien der Brandopfer zu helfen. In einem Gespräch mit Journalisten bekundete er gegenüber den Familien und Freunden der Todesopfer sein Beileid.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.