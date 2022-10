Schoigu: Teilmobilmachung offiziell beendet

Der Verteidigungsminister der Russischen Föderation Sergei Schoigu hat am Freitag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den erfolgreichen Abschluss der Teilmobilmachung berichtet. Ab dem 28. Oktober werden die Wehrersatzämter nur noch Freiwillige und Bewerber für die Berufsarmee rekrutieren.

Während eines vom russischen Fernsehen übertragenen Arbeitstreffens berichtete der Verteidigungsminister der Russischen Föderation Sergei Schoigu dem Präsidenten Wladimir Putin am Freitag über den erfolgreichen Abschluss der Teilmobilmachung. Das Ziel, die Armee um 300 Tausend einberufene Reservisten zu vollstrecken, sei erreicht worden, so Schoigu, und die Mobilisierungsaktivitäten mit Befehl vom 28. Oktober offiziell eingestellt worden. Die Kreiswehrersatzämter werden ihre Arbeit in den kommenden Wochen auf die Rekrutierung von Freiwilligen und von Bewerbern als Vertragssoldaten beschränken. Moskauer Bürgermeister: Teilmobilmachung in Russlands Hauptstadt beendet Von den Einberufenen befänden sich derzeit 218.000 auf Übungsplätzen, wo sie für Kampfeinsätze geschult und vorbereitet werden, konkretisierte Schoigu auf Nachfrage des Präsidenten. 82.000 Soldaten und Offiziere aus der Zahl der Mobilisierten seien bereits in die Regionen, in denen die militärische Sonderoperation durchgeführt wird, verlegt worden. Von diesen 82.000 werde etwa die Hälfte bereits in den kämpfenden Verbänden eingesetzt, die andere Hälfte werde abseits der Front trainiert. Der Präsident erinnerte in diesem Zusammenhang an seine Weisung, dass nur ausreichend geschulte Soldaten im Gefecht eingesetzt werden dürfen. Putin dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit, erinnerte aber auch daran, dass es in den ersten Wochen der Teilmobilisierung zu zahlreichen Problemen und fälschlichen Einberufungen gekommen war. Angesichts dessen, dass es sich um die erste Mobilmachung in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg handelte, bezeichnete der Präsident diese Probleme als "verständlich und erwartbar". Es werde nun darum gehen, das System der Wehrersatzämter zu optimieren und die Datenbasis aktuell zu halten. Die Interaktion mit den lokalen Behörden müsse verbessert werden. Putin beauftragte den Verteidigungsminister damit, unter Berücksichtigung der Erfahrungen der militärischen Sonderoperation einen Umbau der Strukturen und Gliederungen der Armee vorzubereiten, die Vorschläge für die Reform sollen bereits im Dezember vorgelegt werden. Einen besonderen Dank richtete der russische Staatschef an die Bürger der neuen russischen Regionen, die sich aktiv in den Kampf einbringen und bat den Verteidigungsminister, seinen Dank den kämpfenden Verbänden zu übermitteln. Die Teilmobilmachung in Russland wurde am 21. September 2022 ausgerufen. Mehr zum Thema - Die russische Teilmobilmachung: Fehlschlag oder Erfolg?

