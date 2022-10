Murom, ein vergessenes russisches Dorf an der ukrainischen Grenze

Von Marina Achmedowa

Schon den zweiten Tag in Folge gelingt es mir nicht, in Murom anzukommen. Gestern hat mich kurz vor der Ortseinfahrt eine große ukrainische Drohne von der Weiterfahrt abgehalten. Die Drohne fliegt über unserem Dorf, fühlt sich hier sichtlich wie daheim. Nicht nur über diesem Dorf. Die ukrainische Armee schießt hier auf alles, was sich bewegt. Nur um Angst zu verbreiten. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Ich hoffte, dass wenigstens der Regen die Drohne vertrieben hat. Aber nein, sie ist wieder da, fliegt herum und summt. Sich hier mit dem Auto fortzubewegen, ist unmöglich - sie schießen sofort los, zielen dann auch auf die Häuser im Dorf. Es wäre zu riskant, zu verantwortungslos, weiterzufahren, sich selbst und die Zivilbevölkerung in Gefahr zu bringen. All das ist real. Murom, ich vergaß es zu erwähnen, ist ein Dorf in der Oblast Belgorod der Russischen Föderation.

Dieses Denkmal für eine Soldatenmutter wurde von einer Zehntklässlerin entworfen. Ich habe es vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen. Am 12. Juli ist es in den Dörfern um Belgorod Tradition, Tische auf den Straßen aufzustellen, sie mit Speisen und Getränken für die Passanten zu decken und Fotos der im Großen Vaterländischen Krieg gefallenen Angehörigen aufzustellen.

Vor fast achtzig Jahren fielen der Mann und die Söhne einer Mutter an der Front. Keiner von ihnen kehrte aus dem Krieg zurück. Während andere Familien im Sommer 1945 ihre Söhne, Ehemänner, Väter und Brüder mit Speis und Trank zu Hause begrüßten, nahm sie einen Tisch vor das Haus, baute ihn auf und stellte Fotos von ihren Söhnen und ihrem Ehemann darauf. Und es wurde eine Tradition. Das Datum - der 12. Juli - wurde gewählt, weil er ein entscheidender Tag der Prochorowka-Panzerschlacht war. An diesem Tag brannte hier alles - der Himmel wie die Erde, und die Sonne schien eine wolkige Scheibe am schwarzen Himmel zu sein. 1.200 Panzer kämpften auf einem kleinen Stück Land. Und nach dem Krieg hat der Boden hier drei Jahre lang keine Ernte mehr hervorgebracht.

Habe heute den Söhnen dieser Mutter Brot mitgebracht. Es regnete und das Wasser füllte die Gläser bis zum Rand.

Mir wurden in Belgorod ein gepanzertes Auto und eine gepanzerte Weste mit Helm zugeteilt, aber wenn ich in einem solchen Auto und in dieser Aufmachung in die Grenzdörfer fahren würde, würde ich definitiv zur Zielscheibe für die ukrainischen Drohnen werden. Ich bin mit den Einheimischen in einem normalen Pkw in meinem eigenen Mantel hingefahren.

"Wenn ich 'Zu Boden!' sage, legst du dich bitte sofort hin, Marina, auch wenn du Mitglied des Rates bist", sagt Onkel Wanja, ein tschetschenischer Veteran und Vater von Galina Iwanowna, der Dorfvorsteherin, zu mir auf diesem Foto. - "Selbst der Gouverneur musste sich hier vor kurzem auf den Boden legen. Die heimatliche Erde, sie schützt einen."

Um ehrlich zu sein, hatte ich sofort Lust, mich irgendwo unter eine Birke zu legen. Oder besser noch, in ein Hotel auf ein gemütliches Bett.

Die weiteren Fotos zeigen, was die Ukraine aus dem Belgoroder Dorf Murom gemacht hat. Sie schießen mit Mörsern über die nahe Grenze. Ich mache keine Angst, ich zeige nur, wie Menschen derzeit leben müssen, in unserem Land. Die Aufnahmen sind für diejenigen gedacht, die immer noch denken, dass nichts weiter passiert. Evakuierte Einheimische schleichen sich auf geheimen Wegen in das Dorf - um ihre Kaninchen zu füttern. Natürlich wird der Sieg unser sein.

- "Pass, mein Junge!"

- "Dachten Sie, dass er nicht mehr lebt?"

- "Als wir in das Versteck rannten, ging er verloren. Als wir in den Keller rannten. Das ist einfach nur unser örtlicher Hund. Schau mal, er lebt, unser Pass."

- "Ich weiß. Ein Prachtkerl!"

Heute hat es endlich geklappt: Ich schaffte es in das Dorf Murom hinein. Es liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Die Ukrainer haben Mörser an der Grenze und beschießen unser Dorf. Darüber hinaus überwachen Drohnen ständig die Bewegungen im Dorf. Ein Kindergarten, die Schule und mehrere Häuser wurden schon beschossen und sind zerstört. Die Leitung der Oblast evakuierte die Bewohner, aber nicht alle waren bereit zu gehen. Die Menschen bleiben und versuchen, hier zu überleben. Diejenigen, die weggegangen sind, kommen täglich zu Fuß ins Dorf - zur Arbeit. Galina Iwanowna, die Dorfvorsteherin, blieb bei denen, die sich weigerten zu gehen - ja, diese kleine Frau in dem Video. Wenn sie durch das Dorf geht, sprintet sie von Haus zu Haus. Ich finde, sie sollte auf jeden Fall eine Medaille bekommen.

- "Du bist ein Mädchen", sagte Galinas Vater zu mir. - "Warum bist du hier?"

- "Und warum sind Sie hier?" - fragte ich ihn, statt zu antworten.

- "Irgendjemand muss sich hier um alles kümmern", antwortete er. - "Also machen Galja und ich es."

- "Nicht anders ist meine Antwort", entgegnete ich.

(Übrigens habe ich das Dorf bereits verlassen. Kein Grund also, es zu beschießen.)

Bevor wir uns persönlich kennenlernten, schrieb Galina, Muroms Dorfvorsteherin, und bat darum, meinen Lesern diesen Kranich zu zeigen. Diese Geschichte ist mit dem Kranich verbunden:

Ein Soldat namens Kostik schenkte ihn einem kleinen Mädchen, das große Angst vor lauten Geräuschen und dem Anblick von Militärtechnik hatte. Jeden Tag kam der Soldat zu dem Mädchen und fragte nach dem Vogel. Das Mädchen antwortete, dass er bei ihr sei und sie immer beschützen werde, weil er den Kranich für sie gemacht habe. Dieser Kranich steht für die Kraft und die Liebe des Soldaten. Während der Evakuierung aus Murom nahm das Mädchen nur diesen Vogel mit. Und sie sagte, sie glaube an den Sieg. Kostik ist in den Kampf gezogen und gilt offiziell als verschollen.

Marina Achmedowa ist Schriftstellerin, Journalistin und Mitglied des Menschenrechtsrates der Russischen Föderation. Sie schreibt für die Zeitschrift "Der Experte". Ihre Berichte über die Arbeit als Menschenrechtsschützerin und ihre Reisen durch die Krisenregion kann man auf ihrem Telegramkanal verfolgen.

