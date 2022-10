Russischer Befehlshaber Surowikin: Ukrainische Behörden benutzen Sperreinheiten gegen ihre Soldaten

Der russische Armeegeneral sowie Befehlshaber der speziellen Militäroperation, Sergei Surowikin, hat sich zur Lage an der Front in der Ukraine geäußert. Die ukrainische Armee versuche weiterhin, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen.

Quelle: RT © RT

Der Befehlshaber der speziellen Militäroperation, Sergei Surowikin, kommentierte am Dienstag das aktuelle Geschehen der ukrainischen Armee mit den Worten: "Der Feind ist ein kriminelles Regime, das die Bürger der Ukraine zu Tode drängt. Russen und Ukrainer sind ein Volk, und wir wollen nur eines: dass die Ukraine unabhängig vom Westen und von der NATO und ein befreundeter Staat Russlands ist." Außerdem sollen die Streitkräfte der Ukraine alle verfügbaren Reserven an die Front ziehen. In den meisten Fällen handele es sich um Personen, die keine vollständige militärische Ausbildung absolviert haben. Solche Einheiten haben in der Regel keinen Kampfwillen. Um zu verhindern, dass Menschen von der Frontlinie fliehen, sollen die ukrainischen Behörden Sperreinheiten von Nationalisten verwenden, die auf jeden schießen, der versucht, vom Schlachtfeld zu fliehen. Täglich habe die ukrainische Armee zwischen 600 und 1.000 Tote und Verwundete. Österreich und Ungarn bilden keine ukrainischen Soldaten aus – aber gern Deutschland und Polen Russland verfolge eine andere Strategie. Die russische Armee strebe kein schnelles Vormarschtempo an und kümmere sich um jeden Soldaten. Dabei bestätigte Surowikin, dass die Angriffe mit hochpräzisen Waffen auf ukrainische Militär- und Infrastrukturobjekte fortgesetzt werden sollen. Er bemerkte außerdem, dass ukrainische Soldaten die Antonowski-Brücke und den Damm des Kachowka-Wasserkraftwerks durch Beschuss beschädigt haben sollen. In der Stadt Cherson bestehe deswegen Lebensgefahr für Zivilisten. Mehr zum Thema - Französische Journalistin: "Habe nach Donbass-Reise meine Arbeit verloren und werde bedroht"

