Hochverrat: Top-Manager einer russischen Flugzeugfabrik festgenommen

Ein hochrangiger Manager einer russischen Flugzeugfabrik wurde im Gebiet Moskau festgenommen, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB am Dienstag mit. Der Mann soll wichtige technische Unterlagen an die Ukraine übergeben haben.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des FSB

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB meldete am Dienstag die Festnahme eines hochrangigen Mitarbeiters einer Flugzeugfabrik in der Region Moskau. Der leitende Angestellte soll Zugang zu streng geheimen technischen Dokumenten gehabt haben. Er soll Zeichnungen von militärischer Luftfahrtausrüstung fotografiert und an einen ukrainischen Bürger und Mitarbeiter eines Flugzeugwerks in der ukrainischen Hafenstadt Odessa geschickt haben. Ein von der Behörde veröffentlichtes Video zeigt die Festnahme des Mannes. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ihm die Sicherheitskräfte Handschellen anlegen. ФСБ после сообщения об аресте по подозрению в госизмене топ-менеджера авиазавода публикует оперативное видео pic.twitter.com/yFVHktbqV5 — Татьяна или нет (@proctotatiana12) September 13, 2022 Um wen genau es sich bei dem Festgenommenen handelt, gab der FSB nicht bekannt. Auch sein ​​Arbeitgeber bleibt unbekannt. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Hochverrats eingeleitet. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Mehr zum Thema - Russlands Inlandsgeheimdienst FSB vereitelt Terroranschläge in Kaliningrad – Asow beteiligt?

