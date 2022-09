"Ich verdiene unbefristeten Urlaub": Will Tschetschenien-Chef Kadyrow zurücktreten?

Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow hat mitgeteilt, er verdiene einen "unbefristeten und langen Urlaub". Diese Erklärung könnte ein Hinweis auf Kadyrows Rücktrittspläne sein. Der Politiker ist länger im Amt als alle anderen Chefs russischer Verwaltungseinheiten.

Quelle: Sputnik © Magomed Tschabajew

Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow hat auf Telegram geschrieben, er habe bemerkt, dass er seinen Posten zu lange bekleide. Er habe festgestellt, dass er der "dienstälteste Chef eines Subjekts der Russischen Föderation" sei. Weiter schrieb er: "Ich denke, ich habe einen unbefristeten und langen Urlaub durchaus verdient. Ich hoffe, Sie werden mich unterstützen und verstehen." Kadyrow begleitete seinen Beitrag mit einem Video, in dem er auf ein tschetschenisches Sprichwort verwies: "Wie willkommen und angesehen ein Gast auch sein mag, wenn er pünktlich geht, ist es noch besser." Weiter erklärte der Politiker: "Ich denke, auch meine Zeit ist gekommen, bevor mir die Tür gewiesen wird." Überdies erklärte der Präsident, dass seine Jugend vorbei sei: "Es stellt sich heraus, dass ich alt bin. Einst war ich jung, unerfahren; und jetzt bin ich immer noch derselbe, unerfahren; aber meine Jugend ist weg, irgendwohin gegangen." Analyse Tschetschenen an Russlands Seite: Was treibt "Putins Fußsoldaten" im Ukraine-Krieg an? Kadyrow ist seit dem Jahr 2007 Präsident von Tschetschenien und damit länger im Amt als jeder andere Chef russischer Föderationssubjekte. Er kandidierte zuletzt im September 2021 für die Wiederwahl zum Oberhaupt der Republik, seine Amtszeit endet im Jahr 2026. Es ist nicht das erste Mal, dass Kadyrow seinen Wunsch nach Rücktritt zum Ausdruck bringt. Im Jahr 2017 erklärte Ramsan Kadyrow: "Das Oberhaupt einer Region zu sein und für das Volk, für die Republik vor dem Allmächtigen, vor der Staatsführung und vor dem Volk verantwortlich zu sein – das ist sehr schwierig." Ende Juli verlieh der russische Präsident Wladimir Putin dem tschetschenischen Staatschef den Alexander-Newski-Orden "für seinen großen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung der Republik und für die effektive Lösung von Problemen von großer nationaler Bedeutung". Kadyrow verkündete, er betrachte die Auszeichnung als Vorschuss und versprach, "selbstlos dem Wohl der Republik Tschetschenien und unserem großen Mutterland Russland zu dienen". Mehr zum Thema - Kadyrows guter Einfluss: Selenskij will nicht mehr zur NATO – "Slava Russland"

