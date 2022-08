Bloomberg: Russischer Diamanten-Riese "Alrosa" hat Exporte wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht

Die Diamantenwelt könne aufatmen, meint die Nachrichtenagentur Bloomberg: Die Panik, die die Branche Anfang dieses Jahres ergriffen hatte, beginne sich allmählich zu legen, "da der sanktionierte russische Bergbaugigant Alrosa PJSC seine Exporte in aller Stille wieder auf das Vorkriegsniveau erhöht hat".

Wie Bloomberg unter Berufung auf Quellen berichtet, die anonym bleiben wollen, seien die Verkäufe wieder angelaufen, "da einige indische Banken nun besser mit der Abwicklung von Transaktionen in anderen Währungen als dem US-Dollar zurechtkommen". Die Nachrichtenagentur erklärt:

"Die meisten russischen Steine werden an Hersteller in Indien geliefert – dem größten unter einer Handvoll Industriezentren, wo Hunderte von meist familiengeführten Unternehmen Rohsteine zu fertigen Produkten für Ohrringe und Verlobungsringe schleifen und polieren. 'Alrosa' hat Diamanten an Käufer in Indien und Europa verkauft, meist im Tausch gegen Rupien, so die Insider.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass bei den Verkäufen gegen Sanktionen oder Gesetze verstoßen wurde. Aber es gibt immer noch ein weit verbreitetes Unbehagen über die Auswirkungen des Handels mit russischen Waren, sagten die Insider. Die Geschäfte werden in aller Stille abgewickelt – selbst nach den Maßstäben der bekanntlich geheimnisvollen Diamantenwelt – und 'Alrosa' hat die Veröffentlichung von Informationen über seine Verkäufe oder finanziellen Ergebnisse eingestellt."