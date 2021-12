Indischer Unternehmer: Russisch-indische Zusammenarbeit in Diamantenindustrie wächst rasant

Einer der größten Verarbeiter von Diamanten in Indien hat die Zusammenarbeit mit Russland in der Diamantenindustrie gelobt. Die ganze Welt würde russische Diamanten mit indischem Schliff tragen. Außerdem würden die Preise pandemiebedingt steigen.

Laut Arpit Narola, einem Vorstandsmitglied bei Shree Ramkrishna Exports, einem der größten Diamantenverarbeitungsunternehmen Indiens, entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen den Russland und Indien in dieser Branche "mit der Geschwindigkeit einer S-400-Rakete". Er erklärte:

"Wir bauen die Beziehungen zu Russland aktiv aus. Wir erhalten hochwertige unverarbeitete Steine. Wir schleifen und polieren russische Rohdiamanten und senden sie als Sets zur Herstellung von Halsketten, Ohrringen, Armbändern und Ringen an Juweliere oder Einzelkunden in der ganzen Welt."

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Surat im westindischen Bundesstaat Gujarat, der als das Zentrum der Diamantenverarbeitung des Landes gilt. Die Diamantenindustrie in Surat verarbeitet 30 bis 35 Prozent der russischen Diamanten. Auch Rohdiamanten aus Afrika sowie aus einheimischen Diamantenminen werden dort veredelt.

In den ersten drei Quartalen 2021 hat sich der Diamantenhandel zwischen Indien und Russland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt, so der russische Handelsvertreter in Indien Alexander Rybas gegenüber den Medien. Er teilte mit:

"Bis Ende September 2021 wurden Rohdiamanten im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar allein aus Russland direkt nach Indien geliefert."

Außerdem wird ein Teil des russisch-indischen Diamantenhandels über Drittländer abgewickelt, sodass in Wirklichkeit noch mehr russische Edelsteine in den indischen Diamantenschleifereien verarbeitet werden.

Indien ist das weltweite Zentrum für das Schleifen von Rohdiamanten, wo sich mehr als 90 Prozent aller Edelsteinschleifereien der Welt befinden. Zu den wichtigsten Abnehmern gehören die USA, China, die Länder des Persischen Golfs und Singapur. Narola stellte fest:

"Die indischen Schleifer sind die besten. Das wird von der ganzen Welt anerkannt. Die russischen Steine sind gut. Daher ist unsere Zusammenarbeit ganz natürlich."

Er wies auch darauf hin, dass die Diamantenindustrie von der COVID-19-Pandemie profitiert habe, da die Menschen, die nun mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen können, begonnen haben, in Schmuck als Geschenke zu investieren. Der Unternehmer fügte hinzu: