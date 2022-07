Heftiges Unwetter in Moskau fordert zwei Menschenleben

Ein schweres Unwetter hat die Einwohner der russischen Hauptstadt Moskau am Sonntagabend in Atem gehalten. Nach Angaben des Bürgermeisters war dieser Sturm stärker als an den Tagen zuvor. Laut der Agentur Interfax kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Wie der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin am Sonntagabend mitteilte, sei ein Mann von einem Baum erschlagen worden. Dutzende Menschen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sobjanin zufolge sei der Sturm heftiger gewesen als an den vergangenen Tagen. Die Windböen hätten 25 Meter pro Sekunde erreicht. Die städtischen Dienste ergriffen alle notwendigen Maßnahmen, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Die Behörden empfahlen den Bürgern, zu Hause zu bleiben. Am Montagmorgen meldete die Nachrichtenagentur Interfax bereits zwei Todesopfer. Zudem seien mindestens 500 Bäume in der Stadt umgefallen und mehr als 100 Autos beschädigt worden. Internetnutzer teilten Aufnahmen der Folgen des Unwetters in den sozialen Netzwerken. Ein Video zeigt, wie der Wind einen Baum entwurzelt, der auf einen Mann fällt. Andere Aufnahmen zeigen, wie die Windböen Werbetafeln abreißen und Dächer abdecken. Bei dem Sturm wurde außerdem die Fassade eines Moskauer Tunnels beschädigt. Die Verkleidung fiel direkt auf die Fahrbahn. Wegen des Unwetters musste die Luschniki-Seilbahn abgeschaltet werden. Auch der Gorki-Park schloss für Besucher vorübergehend seine Türen. Mehr zum Thema - Rekordüberschwemmungen: Yellowstone-Nationalpark nach Überflutung wohl länger geschlossen

